С Днем территориальной обороны — поздравления в прозе, стихах и открытках

Денис Семирог-Орлик, руководитель ОО "Территориальная оборона столицы". Фото: cs.detector.media

В это воскресенье, 1 октября, Украина отмечает День территориальной обороны. Сегодня, как никогда, важно поздравить мужественных защитников и защитниц, защищающих родную страну от агрессора и сказать им слова благодарности.

Так что Новини.LIVE собрали лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках к важному празднику.

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День терробороны 2023 — поздравление в прозе

В этот важный день хочу пожелать тебе верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело идти вперед к победе. С Днем территориальной обороны Украины!

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Сегодня праздник у самого смелого мужчины. Ты настоящий защитник своей семьи и государства! Пусть рядом с тобой всегда будет удача, а силы никогда не иссякают. С Днем территориальной обороны!

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В День Сил территориальной обороны желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все напоры со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, сохранять счастье и доброту в сердце.

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В этот большой праздник желаю успехов во всех делах, чтобы крепко стоял на границе. Пусть вооружение будет мощным, но чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания. С Днем территориальной обороны Украины!

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Поздравляем замечательного человека, избравшего в своей жизни очень важную профессию — защитник Родины. Желаем, чтобы ни один враг не поставил под угрозу мир и покой в нашей стране, чтобы ваши надежные руки никогда не запахли прахом войны. Желаем мира и покоя в душе, полной гармонии в сердце и огромного добра в жизни. Пусть здоровье никогда не подводит, а силы никогда не иссякают. С праздником!

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Прекрасного военного, замечательного человека поздравляю с Днем ТРО. Желаю быть крепким духом и доброй душой, отличного здоровья и бравой удачи. Желаю оставаться всегда счастливым человеком и успешно претворять свои мечты в реальность.

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Пусть в твоей душе всегда будут силы, энергия и храбрость! С Днем территориальной обороны Украины!

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Желаю крепкого здоровья, покорения новых вершин и продвижения в военной карьере! Пусть все цели будут доступны, ведь тебя ждут большие возможности и радужные перспективы! С Днем территориальной обороны Украины!

Поздравления с Днем территориальной обороны Украины в стихах

Вы надежда наша и опора,

Достоинство свободолюбивых казаков.

Предков высокое неповиновение

В сердцах смелых воинов!

Дух казацкий верный и победоносный

Прибавлял вам силы и отваги.

Воины и рыцари вы настоящие,

Вам поклонились синелобые флаги!

***

Украина — могущественная страна,

Но нужна и ей охрана,

Чтобы язык цвела соловьина,

Чтобы горя не знали до кончины.

Мужественные, сильные, мы благодарим вас

За безоблачное небо над нами.

Мы желаем, чтобы сизым годам

Прибегать к вам только со звездами.

Пусть смеются ясные небеса,

Пусть все будет, как бы вы хотели.

Долгая будет жизнь, как коса,

Что раньше девушки носили.

***

Как феникс, возродились вы снова,

В защиту Украины стали гордо.

Вы преодолели заговор и заговор.

Закрыли путь захватчикам и ордам!

Вы независимость нашу сохранили,

Вы клятвой освящаете флаг,

Чтобы враги никогда не смогли

Преодолеть вашу преданность присяге.

Да будет мужественным опыт ваш и боль.

Ибо потери незаживут время и лекарства.

А на столе ежедневно хлеб и соль,

Как символ непокорности навеки!

Поздравления с Днем территориальной обороны 2023 года в красивых открытках

Поздравление с Днем территориальной обороны 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем территориальной обороны 2023 года. Фото: Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем территориальной обороны 2023 года. Фото: Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем территориальной обороны 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ТРО

Напомним, ранее мы публиковали искренние и светлые поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в открытках к 1 октября.

Также мы делились красивыми и теплыми поздравлениями с Днем учителя.