С Днем территориальной обороны — поздравления в прозе, стихах и открытках

День территориальной обороны Украины 2023: поздравления для мужественных воинов
В это воскресенье, 1 октября, Украина отмечает День территориальной обороны. Сегодня, как никогда, важно поздравить мужественных защитников и защитниц, защищающих родную страну от агрессора и сказать им слова благодарности.
Так что Новини.LIVE собрали лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках к важному празднику.
День терробороны 2023 — поздравление в прозе
В этот важный день хочу пожелать тебе верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело идти вперед к победе. С Днем территориальной обороны Украины!
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Сегодня праздник у самого смелого мужчины. Ты настоящий защитник своей семьи и государства! Пусть рядом с тобой всегда будет удача, а силы никогда не иссякают. С Днем территориальной обороны!
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В День Сил территориальной обороны желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все напоры со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, сохранять счастье и доброту в сердце.
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В этот большой праздник желаю успехов во всех делах, чтобы крепко стоял на границе. Пусть вооружение будет мощным, но чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания. С Днем территориальной обороны Украины!
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Поздравляем замечательного человека, избравшего в своей жизни очень важную профессию — защитник Родины. Желаем, чтобы ни один враг не поставил под угрозу мир и покой в нашей стране, чтобы ваши надежные руки никогда не запахли прахом войны. Желаем мира и покоя в душе, полной гармонии в сердце и огромного добра в жизни. Пусть здоровье никогда не подводит, а силы никогда не иссякают. С праздником!
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Прекрасного военного, замечательного человека поздравляю с Днем ТРО. Желаю быть крепким духом и доброй душой, отличного здоровья и бравой удачи. Желаю оставаться всегда счастливым человеком и успешно претворять свои мечты в реальность.
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Пусть в твоей душе всегда будут силы, энергия и храбрость! С Днем территориальной обороны Украины!
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Желаю крепкого здоровья, покорения новых вершин и продвижения в военной карьере! Пусть все цели будут доступны, ведь тебя ждут большие возможности и радужные перспективы! С Днем территориальной обороны Украины!
Поздравления с Днем территориальной обороны Украины в стихах
Вы надежда наша и опора,
Достоинство свободолюбивых казаков.
Предков высокое неповиновение
В сердцах смелых воинов!
Дух казацкий верный и победоносный
Прибавлял вам силы и отваги.
Воины и рыцари вы настоящие,
Вам поклонились синелобые флаги!
***
Украина — могущественная страна,
Но нужна и ей охрана,
Чтобы язык цвела соловьина,
Чтобы горя не знали до кончины.
Мужественные, сильные, мы благодарим вас
За безоблачное небо над нами.
Мы желаем, чтобы сизым годам
Прибегать к вам только со звездами.
Пусть смеются ясные небеса,
Пусть все будет, как бы вы хотели.
Долгая будет жизнь, как коса,
Что раньше девушки носили.
***
Как феникс, возродились вы снова,
В защиту Украины стали гордо.
Вы преодолели заговор и заговор.
Закрыли путь захватчикам и ордам!
Вы независимость нашу сохранили,
Вы клятвой освящаете флаг,
Чтобы враги никогда не смогли
Преодолеть вашу преданность присяге.
Да будет мужественным опыт ваш и боль.
Ибо потери незаживут время и лекарства.
А на столе ежедневно хлеб и соль,
Как символ непокорности навеки!
Поздравления с Днем территориальной обороны 2023 года в красивых открытках
Видеопоздравления с Днем ТРО
Напомним, ранее мы публиковали искренние и светлые поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в открытках к 1 октября.
Также мы делились красивыми и теплыми поздравлениями с Днем учителя.