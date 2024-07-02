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День українського податківця 2 липня — найщиріші побажання та листівки

2 липня 2024 01:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем податківця України 2024 — найкращі листівки, привітання у прозі
Молоді працівники податкової служби. Фото: shutterstock.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цей вівторок, 2 липня, своє свято відзначають люди, від яких залежить фінансова стійкість та економічний розвиток України — податківці. Це складна та відповідальна професія, яка потребує міцних нервів, гострого розуму та сильного характеру. Сьогодні обов'язково вітають усіх, хто присвятив життя роботі у податковій службі. 

Новини.LIVE зробив найщиріші привітання у прозі та красиві листівки до Дня податківця України 2024 року. 

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День податкової служби України 2024 — привітання у прозі 

Від імені всіх законослухняних громадян України, вітаю з Днем податкової служби! Бажаю витримки та міцних нервів на роботі, а також спокійних та радісних днів вдома.

***

Щиро бажаю тобі щастя, здоров'я, професійних успіхів і мирного неба над головою! З Днем податкової служби України!

***

Вітаю з твоїм професійним святом! Бажаю, щоб робота приносила задоволення, а зарплата ставала все більшою. Рухайся тільки вперед по кар'єрних сходинах і ніколи не зупиняйся на досягнутому. 

***

У цей теплий день бажаю тобі фінансової стабільності, бадьорості духу та міцних нервів. З Днем податківця України!

***

Нехай справджуються мрії, удача завжди супроводжує тебе, а в особистому житті все йде, як по маслу. З професійним святом — Днем податківця!

***

З Днем податкової служби. Бажаю жити просто, зручно, красиво і щасливо, а працювати — впевнено, сміливо, та успішно.

З Днем податківця України — красиві листівки до свята 

З Днем податківця України — красиві листівки до свята
Привітання з Днем податківця України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем податківця України 2024 — листівки
Привітання з Днем податківця України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День податкової служби України 2024 — привітання
Привітання з Днем податківця України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем податківця України 2024 року
Привітання з Днем податківця України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем податківця України 2 липня у листівках
Привітання з Днем податківця України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День українського податківця 2 липня — найщиріші побажання
Привітання з Днем податківця України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем податківця України 

 

Також радимо ознайомитися з календарем державних, професійних, міжнародних свят та важливих дат на липень 2024 року. Він допоможе вам не пропустити найголовніші події місяця. 

свята Податкова служба привітання листівки побажання День податківця України

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