Церковний календар на липень 2024 — що та коли відзначатимемо за новим стилем

Церковний календар на липень 2024 — коли День Святої Ольги і Успіння святої Анни
В церковному календарі другого місяця літа 2024 року є кілька важливих подій та пам'ятних дат. Серед них День пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги, Собор святого архангела Гавриїла та Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.
Новини.LIVE ділиться актуальним церковним календарем Православної церкви України на липень 2024 року, який допоможе не пропустити найголовніші релігійні події.
Православний календар на липень 2024 року — повний перелік свят за новоюліанським календарем
Нагадаємо, від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому усі церковні свята з фіксованою датою тепер відзначатимемо на 13 днів раніше. Дати перехідних свят залишилися однаковими для нового та старого календарів.
Які церковні свята будуть у липні 2024 року — календар за днями, щоб запам'ятати нові дати святкувань:
- 1 липня — святих чудотворців і безсеребреників Косми й Дам'яна;
- 2 липня — покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні;
- 3 липня — мученика Якинта; Анатолія, патріарха Царгородського;
- 4 липня — Пресвятої Євхаристії (На неділю); Андрія, архієпископа Критського; преподобної Марти;
- 5 липня — преподобного Атанасія Атонського;
- 6 липня — преподобного Сисоя Великого;
- 7 липня — Матері Божої Неустанної помочі; преподобних Томи й Акакія;
- 8 липня — великомученика Прокопія;
- 9 липня — священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського;
- 10 липня — преподобного Антонія Печерського;
- 11 липня — День пам'яті святої рівноапостольної княгині Київської Ольги; священномучениці Євфимії;
- 12 липня — Христа-чоловіколюбця; мучеників Прокла та Іларія; преподобного Михайла Малеїна;
- 13 липня — Собор святого архангела Гавриїла; Сострадання Пресвятої Богородиці; преподобного Стефана Савваїта;
- 14 липня — Отців шести соборів; святого апостола Акили;
- 15 липня — День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира;
- 16 липня — святого священномученика Атеногена та його учнів;
- 17 липня — великомучениці Марини;
- 18 липня — мучеників Якинта й Еміліяна;
- 19 липня — преподобної Макрини, сестри Василія Великого; пророка Дія;
- 20 липня — день пам'яті святого славного пророка Іллі;
- 21 липня — преподобних Симеона й Івана; пророка Єзекиїла;
- 22 липня — рівноапостольної Марії Магдалини;
- 23 липня — мучеників Трохима, Теофіла та інших;
- 24 липня — мучеників Бориса і Гліба; великомучениці Христини;
- 25 липня — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці;
- 26 липня — мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви;
- 27 липня — великомученика Пантелеймона; Климента;
- 28 липня — апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена;
- 29 липня — мученика Калиніка;
- 30 липня — святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших;
- 31 липня — праведного Євдокима.
Коли батьківська субота у липні 2024 року
Батьківськими суботами церква називає поминальні дні, коли віряни вшановують пам'ять покійних родичів, близьких.
У такі дати за традицією проводяться спеціальні заупокійні богослужіння, під час яких священник читає особливі молитви. Люди моляться, щоб Бог пробачив померлим усі гріхи та пустив у Своє Царство, ставлять свічки за упокій, замовляють панахиди та сорокоуст.
Також у такі дати заведено відвідувати кладовище, прибирати на могилах, читати молитви та залишати квіти. Вже вдома багато сімей готують поминальну трапезу.
У липні 2024 року буде лише одна поминальна субота — 27 липня, перед Успенським постом.
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