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Церковний календар на липень 2024 — коли День Святої Ольги і Успіння святої Анни

24 червня 2024 20:44
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Церковний календар на липень 2024 — що та коли відзначатимемо за новим стилем
Українські віряни на богослужінні у храмі. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В церковному календарі другого місяця літа 2024 року є кілька важливих подій та пам'ятних дат. Серед них День пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги, Собор святого архангела Гавриїла та Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.

Новини.LIVE ділиться актуальним церковним календарем Православної церкви України на липень 2024 року, який допоможе не пропустити найголовніші релігійні події. 

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Православний календар на липень 2024 року — повний перелік свят за новоюліанським календарем

Нагадаємо, від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому усі церковні свята з фіксованою датою тепер відзначатимемо на 13 днів раніше. Дати перехідних свят залишилися однаковими для нового та старого календарів.

Які церковні свята будуть у липні 2024 року — календар за днями, щоб запам'ятати нові дати святкувань:

  • 1 липня — святих чудотворців і безсеребреників Косми й Дам'яна;

 

Коли святих чудотворців і безсеребреників Косми й Дам'яна
Чудотворці Косма та Дам'ян. Фото: google.com
  • 2 липня покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні;
  • 3 липня — мученика Якинта; Анатолія, патріарха Царгородського;
  • 4 липня — Пресвятої Євхаристії (На неділю); Андрія, архієпископа Критського; преподобної Марти;
  • 5 липня — преподобного Атанасія Атонського;
  • 6 липня — преподобного Сисоя Великого;
  • 7 липня — Матері Божої Неустанної помочі; преподобних Томи й Акакія;
  • 8 липня — великомученика Прокопія;
  • 9 липня — священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського;
  • 10 липня — преподобного Антонія Печерського;
  • 11 липня День пам'яті святої рівноапостольної княгині Київської Ольги; священномучениці Євфимії;

 

Коли день пам'яті княгині Київської Ольги 2024 року
Пам'ятник княгині Ользі у Києві. Фото: shutterstock.com
  • 12 липня — Христа-чоловіколюбця; мучеників Прокла та Іларія; преподобного Михайла Малеїна;
  • 13 липня — Собор святого архангела Гавриїла; Сострадання Пресвятої Богородиці; преподобного Стефана Савваїта;

 

Коли Собор архангела Гавриїла 2024 року
Собор святого архангела Гавриїла. Фото: google.com
  • 14 липня — Отців шести соборів; святого апостола Акили;
  • 15 липня День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира;

 

Коли День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира
Князь Володимир Великий. Фото: mistovechirne.in.ua
  • 16 липня — святого священномученика Атеногена та його учнів;
  • 17 липня — великомучениці Марини;
  • 18 липня — мучеників Якинта й Еміліяна;
  • 19 липня — преподобної Макрини, сестри Василія Великого; пророка Дія;
  • 20 липня день пам'яті святого славного пророка Іллі;

 

Коли День пам'яті святого славного пророка Іллі 2024 року
Святий славний пророк Ілля. Фото: depositphotos.com
  • 21 липня  преподобних Симеона й Івана; пророка Єзекиїла;
  • 22 липня — рівноапостольної Марії Магдалини;
  • 23 липня — мучеників Трохима, Теофіла та інших;
  • 24 липня — мучеників Бориса і Гліба; великомучениці Христини;

 

Коли День пам'ять мучеників Бориса і Гліба 2024 року
Святі Борис і Гліб. Фото: google.com
  • 25 липня Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці;

 

Коли Успіння святої Анни 2024 року
Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Фото: pinterest.com
  • 26 липня — мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви;
  • 27 липня — великомученика Пантелеймона; Климента; 
  • 28 липня — апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена;
  • 29 липня — мученика Калиніка;
  • 30 липня — святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших;
  • 31 липня — праведного Євдокима.

Коли батьківська субота у липні 2024 року

Батьківськими суботами церква називає поминальні дні, коли віряни вшановують пам'ять покійних родичів, близьких. 

У такі дати за традицією проводяться спеціальні заупокійні богослужіння, під час яких священник читає особливі молитви. Люди моляться, щоб Бог пробачив померлим усі гріхи та пустив у Своє Царство, ставлять свічки за упокій, замовляють панахиди та сорокоуст. 

Також у такі дати заведено відвідувати кладовище, прибирати на могилах, читати молитви та залишати квіти. Вже вдома багато сімей готують поминальну трапезу. 

У липні 2024 року буде лише одна поминальна субота — 27 липня, перед Успенським постом. 

 

Коли батьківська субота у липні 2024 року
Віряни у церкві на богослужінні у батьківську суботу. Фото: pomisna.info

Раніше ми писали, коли хрестити дитину в 2024 році, щоб захистити від зла і подарувати щасливу долю.

Також ми зібрали для вас вечірні молитви на будь-який випадок, які зокрема допоможуть втамувати біль, очистити душу, отримати прощення та захист.

свята
церква
релігія
липень
батьківська субота

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