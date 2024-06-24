Церковний календар на липень 2024 — що та коли відзначатимемо за новим стилем

Українські віряни на богослужінні у храмі. Фото: pomisna.info

В церковному календарі другого місяця літа 2024 року є кілька важливих подій та пам'ятних дат. Серед них День пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги, Собор святого архангела Гавриїла та Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.

Новини.LIVE ділиться актуальним церковним календарем Православної церкви України на липень 2024 року, який допоможе не пропустити найголовніші релігійні події.

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Нагадаємо, від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому усі церковні свята з фіксованою датою тепер відзначатимемо на 13 днів раніше. Дати перехідних свят залишилися однаковими для нового та старого календарів.

Які церковні свята будуть у липні 2024 року — календар за днями, щоб запам'ятати нові дати святкувань:

1 липня — святих чудотворців і безсеребреників Косми й Дам'яна;

Чудотворці Косма та Дам'ян. Фото: google.com

2 липня — покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні ;

— ; 3 липня — мученика Якинта; Анатолія, патріарха Царгородського;

— мученика Якинта; Анатолія, патріарха Царгородського; 4 липня — Пресвятої Євхаристії (На неділю); Андрія, архієпископа Критського; преподобної Марти;

— Пресвятої Євхаристії (На неділю); Андрія, архієпископа Критського; преподобної Марти; 5 липня — преподобного Атанасія Атонського;

— преподобного Атанасія Атонського; 6 липня — преподобного Сисоя Великого;

— преподобного Сисоя Великого; 7 липня — Матері Божої Неустанної помочі; преподобних Томи й Акакія;

— Матері Божої Неустанної помочі; преподобних Томи й Акакія; 8 липня — великомученика Прокопія;

— великомученика Прокопія; 9 липня — священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського;

— священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського; 10 липня — преподобного Антонія Печерського;

— преподобного Антонія Печерського; 11 липня — День пам'яті святої рівноапостольної княгині Київської Ольги; священномучениці Євфимії;

Пам'ятник княгині Ользі у Києві. Фото: shutterstock.com

12 липня — Христа-чоловіколюбця; мучеників Прокла та Іларія; преподобного Михайла Малеїна;

— Христа-чоловіколюбця; мучеників Прокла та Іларія; преподобного Михайла Малеїна; 13 липня — Собор святого архангела Гавриїла; Сострадання Пресвятої Богородиці; преподобного Стефана Савваїта;

Собор святого архангела Гавриїла. Фото: google.com

14 липня — Отців шести соборів; святого апостола Акили;

— Отців шести соборів; святого апостола Акили; 15 липня — День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира;

Князь Володимир Великий. Фото: mistovechirne.in.ua

16 липня — святого священномученика Атеногена та його учнів;

— святого священномученика Атеногена та його учнів; 17 липня — великомучениці Марини;

— великомучениці Марини; 18 липня — мучеників Якинта й Еміліяна;

— мучеників Якинта й Еміліяна; 19 липня — преподобної Макрини, сестри Василія Великого; пророка Дія;

— преподобної Макрини, сестри Василія Великого; пророка Дія; 20 липня — день пам'яті святого славного пророка Іллі;

Святий славний пророк Ілля. Фото: depositphotos.com

21 липня — преподобних Симеона й Івана; пророка Єзекиїла;

— преподобних Симеона й Івана; пророка Єзекиїла; 22 липня — рівноапостольної Марії Магдалини ;

— ; 23 липня — мучеників Трохима, Теофіла та інших;

— мучеників Трохима, Теофіла та інших; 24 липня — мучеників Бориса і Гліба; великомучениці Христини;

Святі Борис і Гліб. Фото: google.com

25 липня — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці;

Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Фото: pinterest.com

26 липня — мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви;

— мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви; 27 липня — великомученика Пантелеймона; Климента;

— великомученика Пантелеймона; Климента; 28 липня — апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена;

— апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена; 29 липня — мученика Калиніка;

— мученика Калиніка; 30 липня — святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших;

— святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших; 31 липня — праведного Євдокима.

Коли батьківська субота у липні 2024 року

Батьківськими суботами церква називає поминальні дні, коли віряни вшановують пам'ять покійних родичів, близьких.

У такі дати за традицією проводяться спеціальні заупокійні богослужіння, під час яких священник читає особливі молитви. Люди моляться, щоб Бог пробачив померлим усі гріхи та пустив у Своє Царство, ставлять свічки за упокій, замовляють панахиди та сорокоуст.

Також у такі дати заведено відвідувати кладовище, прибирати на могилах, читати молитви та залишати квіти. Вже вдома багато сімей готують поминальну трапезу.

У липні 2024 року буде лише одна поминальна субота — 27 липня, перед Успенським постом.

Віряни у церкві на богослужінні у батьківську суботу. Фото: pomisna.info

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