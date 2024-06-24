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Церковный календарь на июль 2024 — когда День Святой Ольги и Успение святой Анны

24 июня 2024 20:44
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Церковный календарь на июль 2024 — что и когда отметим по новому стилю
Украинские верующие на богослужении в храме. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В церковном календаре второго месяца лета 2024 года есть несколько важных событий и памятных дат. Среди них — День памяти святой равноапостольной княгини Ольги, Собор святого архангела Гавриила и Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Новини.LIVE делится актуальным церковным календарем Православной церкви Украины на июль 2024 года, который поможет не пропустить самые главные религиозные события.

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Православный календарь на июль 2024 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю

Напомним, с 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, а потому все церковные праздники с фиксированной датой теперь будем отмечать на 13 дней раньше. Даты переходных праздников остались одинаковыми для нового и старого календаря.

Какие церковные праздники будут в июле 2024 года — календарь по дням, чтобы запомнить новые даты празднований:

  • 1 июлясвятых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна;

 

Когда святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна
Чудотворцы Косма и Дамьян. Фото: google.com
  • 2 июлявозложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;
  • 3 июля — мученика Якинта; Анатолия, патриарха Царьградского;
  • 4 июля — Пресвятой Евхаристии (На воскресенье); Андрея, архиепископа Критского; преподобной Марфы;
  • 5 июля — преподобного Атанасия Атонского;
  • 6 июля — преподобного Сысоя Великого;
  • 7 июля — Матери Божьей Неустанной помощи; преподобных Фомы и Акакия;
  • 8 июля — великомученика Прокопия;
  • 9 июля — священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;
  • 10 июля — преподобного Антония Печерского;
  • 11 июляДень памяти святой равноапостольной княгини Киевской Ольги;   священномученицы Евфимии;

 

Когда день памяти княгини Киевской Ольги в 2024 году
Памятник княгини Ольге в Киеве. Фото: shutterstock.com
  • 12 июля — Христа-мужелюбца; мучеников Прокла и Иллария; преподобного Михаила Малеина;
  • 13 июляСобор святого архангела Гавриила; Сострадание Пресвятой Богородицы; преподобного Стефана Савваита;

 

Когда Собор архангела Гавриила в 2024 году
Собор святого архангела Гавриила. Фото: google.com
  • 14 июля — Отцов шести соборов; святого апостола Акилы;
  • 15 июляДень памяти святого равноапостольного князя Владимира;

 

Когда День памяти святого равноапостольного князя Владимира
Князь Владимир Великий. Фото: mistovechirne.in.ua
  • 16 июля — святого священномученика Атеногена и его учеников;
  • 17 июля — великомученицы Марины;
  • 18 июля — мучеников Якинта и Эмилиана;
  • 19 июля — преподобной Макрины, сестры Василия Великого; пророка Дия;
  • 20 июлядень памяти святого славного пророка Илии;

 

Когда День памяти святого славного пророка Илии 2024 года
Святой славный пророк Илия. Фото: depositphotos.com
  • 21 июля — преподобных Симеона и Иоанна; пророка Иезекиила;
  • 22 июляравноапостольной Марии Магдалины;
  • 23 июля — мучеников Трофима, Теофила и других;
  • 24 июлямучеников Бориса и Глеба; великомученицы Кристины;

 

Когда День памяти мучеников Бориса и Глеба 2024 года
Святые Борис и Глеб. Фото: google.com
  • 25 июляУспение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы;

 

Когда Успение святой Анны в 2024 году
Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Фото: pinterest.com
  • 26 июля — мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы;
  • 27 июля — великомученика Пантелеймона; Климента;
  • 28 июля — апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;
  • 29 июля — мученика Калиника;
  • 30 июля — святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других;
  • 31 июля — праведного Евдокима.

Когда родительская суббота в июле 2024 года

Родительскими субботами церковь называет поминальные дни, когда верующие чтят память покойных родственников, близких.

В такие даты по традиции проходят специальные заупокойные богослужения, во время которых священник читает особые молитвы. Люди молятся, чтобы Бог простил умершим все грехи и пустил в Царство Свое, ставят свечи за упокой, заказывают панихиды и сорокоуст.

Также в такие даты принято посещать кладбище, убирать на могилах, читать молитвы и возлагать цветы. Уже дома многие семьи готовят поминальную трапезу.

В июле 2024 года будет только одна поминальная суббота27 июля, перед Успенским постом.

 

Когда родительская суббота в июле 2024 года
Верующие в церкви на богослужении в родительскую субботу. Фото: pomisna.info

Ранее мы писали, когда крестить ребенка в 2024 году, чтобы защитить от зла и подарить счастливую судьбу.

Также мы собрали для вас вечерние молитвы на любой случай, которые помогут утолить боль, очистить душу, получить прощение и защиту.

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церковь
религия
июль
родительская суббота

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