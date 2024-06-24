Церковный календарь на июль 2024 — что и когда отметим по новому стилю

Церковный календарь на июль 2024 — когда День Святой Ольги и Успение святой Анны
В церковном календаре второго месяца лета 2024 года есть несколько важных событий и памятных дат. Среди них — День памяти святой равноапостольной княгини Ольги, Собор святого архангела Гавриила и Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.
Новини.LIVE делится актуальным церковным календарем Православной церкви Украины на июль 2024 года, который поможет не пропустить самые главные религиозные события.
Православный календарь на июль 2024 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю
Напомним, с 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, а потому все церковные праздники с фиксированной датой теперь будем отмечать на 13 дней раньше. Даты переходных праздников остались одинаковыми для нового и старого календаря.
Какие церковные праздники будут в июле 2024 года — календарь по дням, чтобы запомнить новые даты празднований:
- 1 июля — святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна;
- 2 июля — возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;
- 3 июля — мученика Якинта; Анатолия, патриарха Царьградского;
- 4 июля — Пресвятой Евхаристии (На воскресенье); Андрея, архиепископа Критского; преподобной Марфы;
- 5 июля — преподобного Атанасия Атонского;
- 6 июля — преподобного Сысоя Великого;
- 7 июля — Матери Божьей Неустанной помощи; преподобных Фомы и Акакия;
- 8 июля — великомученика Прокопия;
- 9 июля — священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;
- 10 июля — преподобного Антония Печерского;
- 11 июля — День памяти святой равноапостольной княгини Киевской Ольги; священномученицы Евфимии;
- 12 июля — Христа-мужелюбца; мучеников Прокла и Иллария; преподобного Михаила Малеина;
- 13 июля — Собор святого архангела Гавриила; Сострадание Пресвятой Богородицы; преподобного Стефана Савваита;
- 14 июля — Отцов шести соборов; святого апостола Акилы;
- 15 июля — День памяти святого равноапостольного князя Владимира;
- 16 июля — святого священномученика Атеногена и его учеников;
- 17 июля — великомученицы Марины;
- 18 июля — мучеников Якинта и Эмилиана;
- 19 июля — преподобной Макрины, сестры Василия Великого; пророка Дия;
- 20 июля — день памяти святого славного пророка Илии;
- 21 июля — преподобных Симеона и Иоанна; пророка Иезекиила;
- 22 июля — равноапостольной Марии Магдалины;
- 23 июля — мучеников Трофима, Теофила и других;
- 24 июля — мучеников Бориса и Глеба; великомученицы Кристины;
- 25 июля — Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы;
- 26 июля — мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы;
- 27 июля — великомученика Пантелеймона; Климента;
- 28 июля — апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;
- 29 июля — мученика Калиника;
- 30 июля — святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других;
- 31 июля — праведного Евдокима.
Когда родительская суббота в июле 2024 года
Родительскими субботами церковь называет поминальные дни, когда верующие чтят память покойных родственников, близких.
В такие даты по традиции проходят специальные заупокойные богослужения, во время которых священник читает особые молитвы. Люди молятся, чтобы Бог простил умершим все грехи и пустил в Царство Свое, ставят свечи за упокой, заказывают панихиды и сорокоуст.
Также в такие даты принято посещать кладбище, убирать на могилах, читать молитвы и возлагать цветы. Уже дома многие семьи готовят поминальную трапезу.
В июле 2024 года будет только одна поминальная суббота — 27 июля, перед Успенским постом.
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