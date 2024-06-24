Церковный календарь на июль 2024 — что и когда отметим по новому стилю

Украинские верующие на богослужении в храме. Фото: pomisna.info

В церковном календаре второго месяца лета 2024 года есть несколько важных событий и памятных дат. Среди них — День памяти святой равноапостольной княгини Ольги, Собор святого архангела Гавриила и Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Новини.LIVE делится актуальным церковным календарем Православной церкви Украины на июль 2024 года, который поможет не пропустить самые главные религиозные события.

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Напомним, с 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, а потому все церковные праздники с фиксированной датой теперь будем отмечать на 13 дней раньше. Даты переходных праздников остались одинаковыми для нового и старого календаря.

Какие церковные праздники будут в июле 2024 года — календарь по дням, чтобы запомнить новые даты празднований:

1 июля — святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна;

Чудотворцы Косма и Дамьян. Фото: google.com

2 июля — возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне ;

— ; 3 июля — мученика Якинта; Анатолия, патриарха Царьградского;

— мученика Якинта; Анатолия, патриарха Царьградского; 4 июля — Пресвятой Евхаристии (На воскресенье); Андрея, архиепископа Критского; преподобной Марфы;

— Пресвятой Евхаристии (На воскресенье); Андрея, архиепископа Критского; преподобной Марфы; 5 июля — преподобного Атанасия Атонского;

— преподобного Атанасия Атонского; 6 июля — преподобного Сысоя Великого;

— преподобного Сысоя Великого; 7 июля — Матери Божьей Неустанной помощи; преподобных Фомы и Акакия;

— Матери Божьей Неустанной помощи; преподобных Фомы и Акакия; 8 июля — великомученика Прокопия;

— великомученика Прокопия; 9 июля — священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;

— священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского; 10 июля — преподобного Антония Печерского;

— преподобного Антония Печерского; 11 июля — День памяти святой равноапостольной княгини Киевской Ольги; священномученицы Евфимии;

Памятник княгини Ольге в Киеве. Фото: shutterstock.com

12 июля — Христа-мужелюбца; мучеников Прокла и Иллария; преподобного Михаила Малеина;

— Христа-мужелюбца; мучеников Прокла и Иллария; преподобного Михаила Малеина; 13 июля — Собор святого архангела Гавриила; Сострадание Пресвятой Богородицы; преподобного Стефана Савваита;

Собор святого архангела Гавриила. Фото: google.com

14 июля — Отцов шести соборов; святого апостола Акилы;

— Отцов шести соборов; святого апостола Акилы; 15 июля — День памяти святого равноапостольного князя Владимира;

Князь Владимир Великий. Фото: mistovechirne.in.ua

16 июля — святого священномученика Атеногена и его учеников;

— святого священномученика Атеногена и его учеников; 17 июля — великомученицы Марины;

— великомученицы Марины; 18 июля — мучеников Якинта и Эмилиана;

— мучеников Якинта и Эмилиана; 19 июля — преподобной Макрины, сестры Василия Великого; пророка Дия;

— преподобной Макрины, сестры Василия Великого; пророка Дия; 20 июля — день памяти святого славного пророка Илии;

Святой славный пророк Илия. Фото: depositphotos.com

21 июля — преподобных Симеона и Иоанна; пророка Иезекиила;

— преподобных Симеона и Иоанна; пророка Иезекиила; 22 июля — равноапостольной Марии Магдалины ;

— ; 23 июля — мучеников Трофима, Теофила и других;

— мучеников Трофима, Теофила и других; 24 июля — мучеников Бориса и Глеба; великомученицы Кристины;

Святые Борис и Глеб. Фото: google.com

25 июля — Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы;

Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Фото: pinterest.com

26 июля — мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы;

— мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы; 27 июля — великомученика Пантелеймона; Климента;

— великомученика Пантелеймона; Климента; 28 июля — апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;

— апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена; 29 июля — мученика Калиника;

— мученика Калиника; 30 июля — святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других;

— святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других; 31 июля — праведного Евдокима.

Когда родительская суббота в июле 2024 года

Родительскими субботами церковь называет поминальные дни, когда верующие чтят память покойных родственников, близких.

В такие даты по традиции проходят специальные заупокойные богослужения, во время которых священник читает особые молитвы. Люди молятся, чтобы Бог простил умершим все грехи и пустил в Царство Свое, ставят свечи за упокой, заказывают панихиды и сорокоуст.

Также в такие даты принято посещать кладбище, убирать на могилах, читать молитвы и возлагать цветы. Уже дома многие семьи готовят поминальную трапезу.

В июле 2024 года будет только одна поминальная суббота — 27 июля, перед Успенским постом.

Верующие в церкви на богослужении в родительскую субботу. Фото: pomisna.info

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