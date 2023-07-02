День Військово-Морських сил: як Залужний привітав воїнів

Українські моряки. Фото: Армія Inform

Сьогодні, 2 липня, в Україні відзначають День військово-морських сил України. Головнокомандувач Валерій Залужний привітав українських воїнів з Днем Військово-Морських сил ЗСУ.

Привітання оприлюднене на сторінці Головнокомандувача у соцмережах.

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"Вітаю бойових побратимів з Днем Військово-Морських сил Збройних сил України. Дякую за вашу вірність, стійкість і професійність! Разом до перемоги", — наголосив Залужний та опублікував відео.

Також з професійним святом привітала військових заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Що відомо про свято

З моменту проголошення незалежності України в 1991 році дата святкування Дня Військово-Морських сил України неодноразово змінювалася. У 2011 році тодішній президент Віктор Янукович переніс свято на останню неділю липня, що збігається з датою відзначення дня флоту в Росії. Але вже з 2015 року, коли День ВМС України був повернутий на колишню дату, він відзначається в першу неділю липня.

Військово-Морські сили України складаються з кількох підрозділів, а саме з: надводних сил, підводних сил, морської авіації та берегової оборони (морська піхота, берегові ракетно-артилерійські війська).

ВМС ЗСУ призначені для захисту суверенітету і державних інтересів України на морі.

Вони мають знищувати ВМС ворога та сприяти сухопутним військам ЗСУ у знищенні ворога на морському напрямку.

Нагадаємо, 23 червня Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України відзначав професійне свято. З цієї нагоди спецпризначенців привітали Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.