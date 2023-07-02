День Военно-Морских сил: как Залужный поздравил воинов

Украинские моряки. Фото: Армия Inform

Сегодня, 2 июля, в Украине отмечается День военно-морских сил Украины. Главнокомандующий Валерий Залужный поздравил украинских воинов с Днем Военно-Морских сил ВСУ.

Приветствие обнародовано на странице Главнокомандующего в соцсетях.

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"Приветствую боевых собратьев с Днем Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Спасибо за вашу верность, стойкость и профессиональность! Вместе к победе", — подчеркнул Залужный и опубликовал видео.

Также с профессиональным праздником поздравила военных замминистра обороны Анна Маляр.

Что известно о празднике

С момента провозглашения независимости Украины в 1991 году дата празднования Дня Военно-Морских сил Украины неоднократно менялась. В 2011 году тогдашний президент Виктор Янукович перенес праздник на последнее воскресенье июля, что совпадает с датой празднования дня флота в России. Но уже с 2015 года, когда День ВМС Украины вернулся на прежнюю дату, он отмечается в первое воскресенье июля.

Военно-морские силы Украины состоят из нескольких подразделений, а именно: надводных сил, подводных сил, морской авиации и береговой обороны (морская пехота, береговые ракетно-артиллерийские войска).

ВМС ВСУ предназначены для защиты суверенитета и государственных интересов Украины на море.

Они должны уничтожать ВМС врага и содействовать сухопутным войскам ВСУ по уничтожению врага на морском направлении.

Напомним, 23 июня, Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины отмечал профессиональный праздник. По этому случаю спецназовцев поздравили Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.