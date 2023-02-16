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День військового журналіста України 2023: що треба знати про тих, хто висвітлює війну

16 лютого 2023 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
День військового журналіста України — 16 лютого — що треба знати про дату
16 лютого вшановують українських військових журналістів
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В Україні в цей четвер, 16 лютого, відзначають День військового журналіста. Ця дата була обрана не просто так.

Що вона означає, яка історія свята та що треба знати про тих, хто висвітлює війну, розповідаємо далі в матеріалі. 

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День військового журналіста — історія свята 

Свято було засновано у 2018 році. А дату 16 лютого обрали не випадково. Адже саме в цей день у 2015 році під Дебальцевим загинув капітан третього рангу Дмитро Лабуткін — редактор телерадіостудії Міністерства оборони України "Бріз". Він до останнього подиху продовжував вести зйомку подій, з честю виконавши як військовий, так і журналістський обов’язок.

16 лютого військовий журналіст Дмитро Лабуткін загинув у Дебальцевому

Тож ще п'ять років тому ініціатива відзначення військових журналістів мала до певної міри меморіальний відтінок.

Проте з часом 16 лютого стали вшановувати не лише професійну доблесть військових журналістів. Вітають також з професійним святом і цивільних журналістів, які були поруч із нашими військовими в найгарячіших місцях спротиву загарбник. 

І сьогодні після майже року повномасштабного вторгнення рф, українські військові журналісти неодноразово довели, що, як і українські солдати, здатні на подвиги й самопожертву в ім’я світлого майбутнього України. І саме вони сьогодні, як і в попередні роки, чинять щоденний інформаційний опір агресору.

Традиції Дня військового журналіста

Традиції Дня військового журналіста 

 

16 лютого вітають воєнкорів й усіх медійників, які висвітлюють війну у гарячих точках. Знайомих, друзів, близьких та колег можна привітати добрим словом, подякувавши їм за таку важливу для держави працю й відданість справі. 

Також в цей день згадують журналістів, які загинули у боях з окупантами, вставши на захист країни.

День військового журналіста — історія свята

Військові журналісти, які загинули у боротьбі з агресором 

Від початку російської агресії 2014 року військові журналісти новинами з передової розпочинають, постійно наповнюють, а потім і завершують інформаційну добу України. Вони, ризикуючи життям і здоров’ям, роблять усе можливе, аби підготувати оперативну й достовірну інформацію для суспільства.

Тому варто пам'ятати про тих, хто загинув, виконуючи свій професійний обов'язок та обов'язок перед державою. 

У жовтні 2014 року на підступах до Щастя загинув львівський журналіст Віктор Гурняк.

Дніпровський журналіст Олександр Черніков служив у 9-й роті 25-ї бригади ДШВ і поліг 22 січня 2015-го, обороняючи Донецький аеропорт.

Відомий київський фотожурналіст Сергій Ніколаєв загинув у лютому 2015 року неподалік Пісків.

У вересні 2014 року у Новоайдарському районі Луганської області під залпами "смерчів" загинув співробітник "Укрінформу" Олег Задоянчук.

З початком повномасштабного вторгнення в Україну, за даними Національної спілки журналістів України, щонайменше 39 медійників стали жертвами масованої російської агресії в Україні.

За верифікованими даними НСЖУ, серед загиблих:

  • 8 журналістів, які виконували професійні обов’язки;
  • 13 медійників — цивільних жертв;
  • 18 представників ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України.

Військові журналісти, які загинули у боротьбі з агресором

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