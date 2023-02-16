День военного журналиста Украины — 16 февраля — что нужно знать о дате

День военного журналиста Украины 2023: что нужно знать о тех, кто освещает войну
В Украине в этот четверг, 16 февраля, отмечают День военного журналиста. Эта дата была выбрана не просто так.
Что она означает, какая история праздника и что нужно знать о тех, кто освещающих войну, рассказываем дальше в материале.
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День военного журналиста — история праздника
Праздник был основан в 2018 году. А дату 16 февраля выбрали неслучайно. Ведь именно в этот день в 2015 году под Дебальцево погиб капитан третьего ранга Дмитрий Лабуткин — редактор телерадиостудии Министерства обороны Украины "Бриз". Он до последнего вздоха продолжал вести съемку событий, с честью выполнив как военную, так и журналистскую обязанность.
Еще пять лет назад инициатива почтить военных журналистов имела в определенной степени мемориальный оттенок.
Однако со временем 16 февраля стали чествовать не только профессиональную доблесть военных журналистов. Поздравляют также с профессиональным праздником и гражданских журналистов, которые были рядом с нашими военными в самых горячих местах сопротивления захватчику.
И сегодня после почти года полномасштабного вторжения России, украинские военные журналисты неоднократно доказали, что, как и украинские солдаты, способны на подвиги и самопожертвование во имя светлого будущего Украины. И именно они сегодня, как и в предыдущие годы, оказывают ежедневное информационное сопротивление агрессору.
Традиции Дня военного журналиста
16 февраля поздравляют военкоров и всех медийщиков, освещающих войну в горячих точках. Знакомых, друзей, близких и коллег можно поздравить добрым словом, поблагодарив их за столь важный для государства труд и преданность делу.
Также в этот день вспоминают журналистов, погибших в боях с оккупантами, встав на защиту страны.
Военные журналисты, погибшие в борьбе с агрессором
С начала российской агрессии 2014 военные журналисты новостями с передовой начинают, постоянно наполняют, а затем и завершают информационные сутки Украины. Они, рискуя жизнью и здоровьем, делают все возможное, чтобы подготовить оперативную и достоверную информацию для общества.
Поэтому следует помнить о погибших, выполняя свой профессиональный долг и долг перед государством.
В октябре 2014 года на подступах к Счастью погиб львовский журналист Виктор Гурняк.
Днепровский журналист Александр Черников служил в 9-й роте 25-й бригады ДШВ и лег 22 января 2015 года, обороняя Донецкий аэропорт.
Известный киевский фотожурналист Сергей Николаев погиб в феврале 2015 года недалеко от Песков.
В сентябре 2014 года в Новоайдарском районе Луганской области под залпами "смерчей" погиб сотрудник "Укринформа" Олег Задоянчук.
С началом полномасштабного вторжения в Украину, по данным Национального союза журналистов Украины, по меньшей мере 39 медийщиков стали жертвами массированной российской агрессии в Украине.
По верифицированным данным НСЖУ, среди погибших:
- 8 журналистов, выполнявших профессиональные обязанности;
- 13 медийщиков — гражданских жертв;
- 18 представителей СМИ, мобилизовавшихся для защиты Украины в рядах Сил обороны Украины.