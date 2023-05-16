Коли День вишиванки в Україні – історія, традиції та цікаві факти

Святкування Дня вишиванки в Україні. Фото: google.com

Починаючи з 2006 року, на території України щороку відзначають День вишиванки, а у 2023 році це національне свято припадає на 18 травня. Важливо знати, як в Україні взагалі з’явився цей день, які є традиції та що означають орнаменти на вишиванці.

Новини.LIVE розповіли детальніше про День вишиванки в Україні.

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Вперше це свято відзначили у Чернівцях, коли одна зі студенток запропонувала своїй групі відвідати заняття у вишиванках. Згодом велика кількість студентів та викладачів підтримали цю ініціативу, а вже незабаром ця традиція поширилася і на інші заклади та міста.

Згодом для всіх українців зробили День вишиванки кожного третього четверга травня.

День вишиванки в Україні. Фото: google.com

Як відзначають День вишиванки?

Головним елементом цього дня є вишиванка, коли всі люди одягають цей національний український одяг на роботу, заняття або просто на вулицю.

У цей день в Україні робили різні культурні заходи, організовували різні флешмоби та паради вишиванок.

Святкування Дня вишиванки в Україні. Фото: google.com

Цікаві факти про вишиванки

Сьогодні вишиті блузи, сукні та сорочки – це елемент святкового одягу, але раніше люди носили вишиванку щодня.

У XVII столітті вишиванку одягали лише вищі верстви населення, до того ж, козаки таких сорочок не вдягали. У селах, наприклад, вишиванки почали одягати набагато пізніше. Важливим атрибутом на вишиванці є візерунок, де можна прочитати потаємне послання.

Що означають символи на вишиванці?

Наприклад, нанесений на вишиванку ромб є символом родючості та поліпшення добробуту в родині, а квадрат є порядком, гармонією та балансом у сім’ї. Якщо на вишиванці є спіраль, це означає зміни та циклічність часу.

Значення орнаментів на український вишиванці. Фото: google.com

Сварги або половина цифри вісім означає силу духу, а восьмикінцева зірка посилює інтуїцію та є об’єднанням жіночого та чоловічого початку. Хрести на вишиванці захищають від негативу та надає гармонії, а калина є справжнім безсмертям.

Символ ромашки на вишиванці означає юність та кохання, а маки захищають від різного та наближують людей до втілення мрій.

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