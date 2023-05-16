Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow День вышиванки в Украине: история, дата и интересные факты об орнаментах arrow

День вышиванки в Украине: история, дата и интересные факты об орнаментах

16 мая 2023 06:32
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Когда День вышиванки в Украине – история, традиции и интересные факты
Празднование Дня вышиванки в Украине. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Начиная с 2006 года, на территории Украины ежегодно отмечают День вышиванки, а в 2023 году этот национальный праздник приходится на 18 мая. Важно знать, как в Украине вообще появился этот день, какие традиции означают орнаменты на вышиванке.

Новости.LIVE рассказали подробнее о Дне вышиванки в Украине.

Читайте также:

История Дня вышиванки: как он появился в Украине

Впервые этот праздник отметил в Черновцах, когда одна из студенток предложила своей группе посетить занятия в вышиванках. Впоследствии множество студентов и преподавателей поддержали эту инициативу, а уже вскоре эта традиция распространилась и на другие учреждения и города.

Впоследствии для всех украинцев сделали День вышиванки каждый третий четверг мая.

День вышиванки в Украине.
День вышиванки в Украине. Фото: google.com

Как отмечают День вышиванки?

Главным элементом этого дня является вышиванка, когда все люди одевают эту национальную украинскую одежду на работу, занятие или просто на улицу.

В этот день в Украине предпринимали разные культурные мероприятия, организовывали разные флешмобы и парады вышиванок.

День вышиванки в Украине.
Празднование Дня вышиванки в Украине. Фото: google.com

Интересные факты о вышиванках

Сегодня вышитые блузы, платья и рубашки – это элемент праздничной одежды, но раньше люди носили вышиванку каждый день.

В XVII веке вышиванку одевали только высшие слои населения, к тому же казаки таких рубашек не одевали. В селах, например, вышиванки начали одевать гораздо позже. Важным атрибутом на вышиванке является узор, где можно прочесть потаенное послание.

Что означает символы на вышиванке?

К примеру, нанесенный на вышиванку ромб является символом плодородия и улучшения благосостояния в семье, а квадрат является порядком, гармонией и балансом в семье. Если на вышиванке есть спираль, значит изменения и цикличность времени.

Орнаменты на вышиванке
Значение орнаментов на украинской вышиванке. Фото: google.com

Сварги или половина цифры восемь означает силу духа, а восьмиконечная звезда усиливает интуицию и объединение женского и мужского начала. Кресты на вышиванке защищают от негатива и придает гармонии, а калина является настоящим бессмертием.

Символ ромашки на вышиванке означает юность и любовь, а маки защищают от разного и приближают людей к воплощению мечтаний.

Напомним, мы писали о том, что нужно знать о Покрове Пресвятой Богородицы.

Раньше мы рассказывали о том, как во Львове люди отметили День Европы.

Также мы сообщали о том, что нужно знать о Дне святого Юрия в 2023 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас