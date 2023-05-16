Когда День вышиванки в Украине – история, традиции и интересные факты

День вышиванки в Украине: история, дата и интересные факты об орнаментах
Начиная с 2006 года, на территории Украины ежегодно отмечают День вышиванки, а в 2023 году этот национальный праздник приходится на 18 мая. Важно знать, как в Украине вообще появился этот день, какие традиции означают орнаменты на вышиванке.
Новости.LIVE рассказали подробнее о Дне вышиванки в Украине.
История Дня вышиванки: как он появился в Украине
Впервые этот праздник отметил в Черновцах, когда одна из студенток предложила своей группе посетить занятия в вышиванках. Впоследствии множество студентов и преподавателей поддержали эту инициативу, а уже вскоре эта традиция распространилась и на другие учреждения и города.
Впоследствии для всех украинцев сделали День вышиванки каждый третий четверг мая.
Как отмечают День вышиванки?
Главным элементом этого дня является вышиванка, когда все люди одевают эту национальную украинскую одежду на работу, занятие или просто на улицу.
В этот день в Украине предпринимали разные культурные мероприятия, организовывали разные флешмобы и парады вышиванок.
Интересные факты о вышиванках
Сегодня вышитые блузы, платья и рубашки – это элемент праздничной одежды, но раньше люди носили вышиванку каждый день.
В XVII веке вышиванку одевали только высшие слои населения, к тому же казаки таких рубашек не одевали. В селах, например, вышиванки начали одевать гораздо позже. Важным атрибутом на вышиванке является узор, где можно прочесть потаенное послание.
Что означает символы на вышиванке?
К примеру, нанесенный на вышиванку ромб является символом плодородия и улучшения благосостояния в семье, а квадрат является порядком, гармонией и балансом в семье. Если на вышиванке есть спираль, значит изменения и цикличность времени.
Сварги или половина цифры восемь означает силу духа, а восьмиконечная звезда усиливает интуицию и объединение женского и мужского начала. Кресты на вышиванке защищают от негатива и придает гармонии, а калина является настоящим бессмертием.
Символ ромашки на вышиванке означает юность и любовь, а маки защищают от разного и приближают людей к воплощению мечтаний.
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