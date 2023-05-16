Когда День вышиванки в Украине – история, традиции и интересные факты

Празднование Дня вышиванки в Украине. Фото: google.com

Начиная с 2006 года, на территории Украины ежегодно отмечают День вышиванки, а в 2023 году этот национальный праздник приходится на 18 мая. Важно знать, как в Украине вообще появился этот день, какие традиции означают орнаменты на вышиванке.

Новости.LIVE рассказали подробнее о Дне вышиванки в Украине.

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Впервые этот праздник отметил в Черновцах, когда одна из студенток предложила своей группе посетить занятия в вышиванках. Впоследствии множество студентов и преподавателей поддержали эту инициативу, а уже вскоре эта традиция распространилась и на другие учреждения и города.

Впоследствии для всех украинцев сделали День вышиванки каждый третий четверг мая.

День вышиванки в Украине. Фото: google.com

Как отмечают День вышиванки?

Главным элементом этого дня является вышиванка, когда все люди одевают эту национальную украинскую одежду на работу, занятие или просто на улицу.

В этот день в Украине предпринимали разные культурные мероприятия, организовывали разные флешмобы и парады вышиванок.

Празднование Дня вышиванки в Украине. Фото: google.com

Интересные факты о вышиванках

Сегодня вышитые блузы, платья и рубашки – это элемент праздничной одежды, но раньше люди носили вышиванку каждый день.

В XVII веке вышиванку одевали только высшие слои населения, к тому же казаки таких рубашек не одевали. В селах, например, вышиванки начали одевать гораздо позже. Важным атрибутом на вышиванке является узор, где можно прочесть потаенное послание.

Что означает символы на вышиванке?

К примеру, нанесенный на вышиванку ромб является символом плодородия и улучшения благосостояния в семье, а квадрат является порядком, гармонией и балансом в семье. Если на вышиванке есть спираль, значит изменения и цикличность времени.

Значение орнаментов на украинской вышиванке. Фото: google.com

Сварги или половина цифры восемь означает силу духа, а восьмиконечная звезда усиливает интуицию и объединение женского и мужского начала. Кресты на вышиванке защищают от негатива и придает гармонии, а калина является настоящим бессмертием.

Символ ромашки на вышиванке означает юность и любовь, а маки защищают от разного и приближают людей к воплощению мечтаний.

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