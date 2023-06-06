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День журналіста 2023: як оригінально привітати з професійним святом

6 червня 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем журналіста 2023 — привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Журналісти на пресконференції. Фото: en.ejo.ch
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цей вівторок, 6 червня, в Україні святкують День журналіста. Українські медійники продовжують працювати в умовах війни, щоб інформувати своїх громадян та доносити правду про російську агресію. Хтось готує новини з передової, хтось спілкується з людьми з окупованих територій, хтось бере важливі інтерв'ю або повідомляє порядок денний зі студії, хтось пише поради на сайтах та у соцмережах та всіх об'єднує одна мета — боротьба на інформаційному фронті та підтримка бойового духу українців.

Новини.LIVE зібрав оригінальні привітання у прозі та віршах, а також яскраві листівки, які неодмінно підіймуть настрій. Тож не забудьте привітати ваших знайомих, друзів, колег, рідних та близьких з їх професійним святом.  

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День журналіста 6 червня — оригінальні та короткі привітання у прозі 

Вітаю з Днем журналіста України! Бажаю, щоб робота надихала та окриляла. Нехай ні політика, ні релігія, ні уряд, ні інші фактори сучасного життя не зможуть перешкодити дотримуватися загальних принципів і солідарності журналістів.

*** 

Я вітаю тебе з Днем журналіста України та хочу сказати, що такі люди як ти допомагають нам завжди знати все найцікавіше і найважливіше, що відбувається в Україні та у світі. Дякую тобі за наші знання і за те, що ми вільно орієнтуємося в сучасному житті.

*** 

У цей день бажаю гострого пера, влучних нотаток, безстрашних викриттів і удачі на цікавому, але часом ризикованому журналістському терені. Зі святом!

***

У цей складний час професія журналіста ще важливіша та складніша, тому вітаю тебе з професійним святом та бажаю сталевих нервів, неймовірної сили духу та невичерпної чесності!

***

Четверта влада. Ні більше, ні менше. Саме так назвала тебе сама історія. Тому прийми в День журналіста вдячність за шляхетну та відповідальну журналістську працю. За щирі репортажі, нариси, статті. Зі святом, журналісте!

***

Ну, що, зі святом, друже — з Днем журналіста! Я бажаю тобі гострих тем, невичерпного натхнення, мирного неба над головою та задоволення від творчості!

***

Акулу пера від щирого серця вітаю з Днем журналіста! Ох, ну й обрала ти собі професію — вдома тебе не застати, непосидо. Весь час у роз'їздах, відрядженнях — то інтерв'ю, то стаття, то опитування. Будь здорова, нехай у тебе на все вистачає сил та енергії для журналістських досягнень!

***

У цей чудове професійне свято хочеться побажати головного: нехай і без того одна з найцікавіших робіт у світі стане ще більш захопливою та приємнішою! Нехай кожен день тебе оточують позитивні події, а ще добрі люди. З днем ​​журналіста тебе!

***

У вас вже розлито? Чарки повні вина? Ловіть наші привітання — з Днем журналіста, з твоїм професійним Днем! Нехай забудуться високі слова, субординації, статті, що взяті з інтернету лише вчора, а вночі змінені в похміллі. Нехай щастить тобі в гонитві за сенсацією. Нехай репортажі викликають захоплення. І нехай багато буде грошей, щоб інфляція не змогла зжерти твій вклад зелених заощаджень.

***

День журналіста в Україні – це особливе свято! Раз в рік вітають тих, хто стоїть на сторожі новин кожен день! Нехай буде мир, свобода слова, а ваша робота нехай буде недаремною та нехай несе істину. Зі святом!


 

День журналіста 6 червня — оригінальні та короткі привітання у прозі
Робота журналіста. Фото: google.com

Привітання у віршах до Дня журналіста 

Висвітлює життя завжди доречно, 
За мить відображає часу плин, 
І навіть там, де бути небезпечно, 
Йому не обійтися без новин. 
Сьогодні Україна відзначає 
День журналіста. Тож бажаєм вам 
Хай сонце ясно світить й не згасає, 
Наче маяк далеким кораблям.

***

Ваша зброя — слово,
Штик у вас — перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!
З Днем журналіста!

***

Там, де новина, першими бувайте,
І "гаряче" хапайте в об'єктив,
Раніше за інших все знімайте,
Нехай глядачі цінують ваш порив!

***

Статті напишеш ти легко,
Інтерв’ю візьмеш без турбот.
Донесеш до нас ти будь-яку інформацію,
Дуже цінну, а не якусь профанацію.
Нехай кар’єра вгору по сходах йде,
Удачу за руку нехай за собою веде.
На роботі, на своїй, по суті ти артист,
Вітаємо ми тебе, милий журналіст.

***

О мужнє плем’я журналістів!
Вітаю я зі святом нині Вас.
Здорові будьте, серцем чисті,
Щоб в грудях вогник не погас.
Як древній Хронос, все фіксуйте:
Події, факти, імена.
Перед чиновниками не пасуйте,
Нехай тремтять вони від Вас!
Добра шановні Вам, наснаги,
Любові, щедрості й тепла.
На перехрестях всіх — відваги,
Щоб доля матір’ю була.

День журналіста 2023 — привітання у листівках 

День журналіста 2023 — привітання у листівках
Привітання з Днем журналіста. Фото: Новини.LIVE
З Днем журналіста: вітання з Днем журналіста
Привітання з Днем журналіста. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем журналіста 2023: картинки
Привітання з Днем журналіста. Фото: Новини.LIVE
Картинки з Днем журналіста
Привітання з Днем журналіста. Фото: Новини.LIVE
День журналіста 2023: привітання у листівках
Привітання з Днем журналіста. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем журналіста
Привітання з Днем журналіста. Фото: ТСН.ua
Вітання з Днем журналіста України
Привітання з Днем журналіста. Фото: day.kyiv.ua
З Днем журналіста 2023: привітання
Привітання з Днем журналіста. Фото: sts-mrada.gov.ua

Відеопривітання з Днем журналіста 

 

 

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