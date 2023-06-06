С Днем журналиста 2023 — поздравления в прозе, стихах и ярких открытках

День журналиста 2023: как оригинально поздравить с профессиональным праздником
В этот вторник, 6 июня, в Украине отмечают День журналиста. Украинские медийщики продолжают работать в условиях войны, чтобы информировать своих граждан и доносить правду о российской агрессии. Кто-то готовит новости с передовой, кто-то общается с людьми с оккупированных территорий, кто-то берет важные интервью или сообщает повестку дня из студии, кто-то пишет советы на сайтах и в соцсетях, но всех объединяет одна цель — борьба на информационном фронте и поддержка боевого духа украинцев.
Новини.LIVE собрал оригинальные поздравления в прозе и стихах, а также яркие открытки, которые непременно поднимут настроение. Не забудьте поздравить ваших знакомых, друзей, коллег, родных и близких с их профессиональным праздником.
День журналиста 6 июня — оригинальные и короткие поздравления в прозе
Поздравляю с Днем журналиста Украины! Желаю, чтобы работа вдохновляла и окрылялась. Пусть ни политика, ни религия, ни правительство, ни другие факторы современной жизни не смогут воспрепятствовать соблюдению общих принципов и солидарности журналистов.
***
Я поздравляю тебя с Днем журналиста Украины и хочу сказать, что такие люди, как ты, помогают нам всегда знать все самое интересное и самое важное, что происходит в Украине и мире. Благодарю тебя за наши знания и за то, что мы свободно ориентируемся в современной жизни.
***
В этот день желаю острого пера, точных заметок, бесстрашных разоблачений и удачи на интересном, но порой рискованном журналистском поприще. С праздником!
***
В это сложное время профессия журналиста еще более важна и сложна, поэтому поздравляю тебя с профессиональным праздником и желаю стальных нервов, невероятной силы духа и неисчерпаемой честности!
***
Четвертая власть. Ни больше, ни меньше. Именно так назвала тебя самая история. Поэтому прими в День журналиста благодарность за благородный и ответственный журналистский труд. За искренние репортажи, очерки, статьи. С праздником, журналист!
***
Ну что, с праздником, друг — с Днем журналиста! Я желаю тебе острых тем, неиссякаемого вдохновения, мирного неба над головой и удовольствия от творчества!
***
Акулу пера от всего сердца поздравляю с Днем журналиста! Ох, ну и выбрала себе профессию — дома тебя не застать, непоседа. Все время в разъездах, командировках — то интервью, то статья, то опрос. Будь здорова, пусть у тебя на все хватает сил и энергии для журналистских достижений!
***
В этот замечательный профессиональный праздник хочется пожелать главного: пусть и без того одна из самых интересных работ в мире станет еще увлекательнее и приятнее! Пусть каждый день тебя окружают положительные события, а еще хорошие люди. С днем журналиста тебя!
***
У вас уже разлито? Рюмки полны вина? Ловите наши поздравления — с Днем журналиста, с твоим профессиональным Днем! Пусть забудут высокие слова, субординации, статьи, взятые из интернета только вчера, а ночью изменены в похмелье. Удачи тебе в погоне за сенсацией. Пусть репортажи вызывают восхищение. И пусть много будет денег, чтобы инфляция не смогла сожрать твой вклад зеленых сбережений.
***
День журналиста в Украине — это особенный праздник! Раз в год поздравляют тех, кто стоит на страже новостей каждый день! Да будет мир, свобода слова, а ваша работа да будет недаром и да несет истину. С праздником!
Поздравления в стихах ко Дню журналиста
Освещает жизнь всегда уместно,
Через мгновение отображает время течения,
И даже там, где быть опасно,
Ему не обойтись без новостей.
Сегодня Украина отмечает
День журналиста. Так что желаем вам
Пусть солнце ясно светит и не угасает,
Как маяк дальним кораблям.
***
Ваше оружие — слово,
Штык у вас перо,
Их используйте
Людям во благо!
С Днем журналиста!
***
Там, где новость, первыми бывайте,
И "горячо" хватайте в объектив,
Раньше других все снимайте,
Пусть зрители ценят ваш порыв!
***
Статьи напишешь ты легко,
Интервью возьмешь без забот.
Донесешь до нас любую информацию,
Очень ценную, а не какую-нибудь профанацию.
Пусть карьера вверх по лестнице идет,
Удача за руку пусть за собой ведет.
На работе, на своей, по сути, ты артист,
Поздравляем мы тебя, милый журналист.
***
О мужественное племя журналистов!
Поздравляю с праздником ныне Вас.
Здоровые будьте, сердцем чистые,
Чтобы в груди огонек не погас.
Как древний Хронос, все фиксируйте:
События, факты, имена.
Перед чиновниками не пасуйте,
Пусть трепещут они от Вас!
Хорошо уважаемые Вам, силы,
Любви, щедрости и тепла.
На перекрестках всех — отваги,
Чтобы судьба матерью была.
День журналиста 2023 — поздравления в открытках
Видеопоздравления с Днем журналиста