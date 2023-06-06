С Днем журналиста 2023 — поздравления в прозе, стихах и ярких открытках

Журналисты на пресс-конференции. Фото: en.ejo.ch

В этот вторник, 6 июня, в Украине отмечают День журналиста. Украинские медийщики продолжают работать в условиях войны, чтобы информировать своих граждан и доносить правду о российской агрессии. Кто-то готовит новости с передовой, кто-то общается с людьми с оккупированных территорий, кто-то берет важные интервью или сообщает повестку дня из студии, кто-то пишет советы на сайтах и в соцсетях, но всех объединяет одна цель — борьба на информационном фронте и поддержка боевого духа украинцев.

Новини.LIVE собрал оригинальные поздравления в прозе и стихах, а также яркие открытки, которые непременно поднимут настроение. Не забудьте поздравить ваших знакомых, друзей, коллег, родных и близких с их профессиональным праздником.

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День журналиста 6 июня — оригинальные и короткие поздравления в прозе

Поздравляю с Днем журналиста Украины! Желаю, чтобы работа вдохновляла и окрылялась. Пусть ни политика, ни религия, ни правительство, ни другие факторы современной жизни не смогут воспрепятствовать соблюдению общих принципов и солидарности журналистов.

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Я поздравляю тебя с Днем журналиста Украины и хочу сказать, что такие люди, как ты, помогают нам всегда знать все самое интересное и самое важное, что происходит в Украине и мире. Благодарю тебя за наши знания и за то, что мы свободно ориентируемся в современной жизни.

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В этот день желаю острого пера, точных заметок, бесстрашных разоблачений и удачи на интересном, но порой рискованном журналистском поприще. С праздником!

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В это сложное время профессия журналиста еще более важна и сложна, поэтому поздравляю тебя с профессиональным праздником и желаю стальных нервов, невероятной силы духа и неисчерпаемой честности!

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Четвертая власть. Ни больше, ни меньше. Именно так назвала тебя самая история. Поэтому прими в День журналиста благодарность за благородный и ответственный журналистский труд. За искренние репортажи, очерки, статьи. С праздником, журналист!

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Ну что, с праздником, друг — с Днем журналиста! Я желаю тебе острых тем, неиссякаемого вдохновения, мирного неба над головой и удовольствия от творчества!

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Акулу пера от всего сердца поздравляю с Днем журналиста! Ох, ну и выбрала себе профессию — дома тебя не застать, непоседа. Все время в разъездах, командировках — то интервью, то статья, то опрос. Будь здорова, пусть у тебя на все хватает сил и энергии для журналистских достижений!

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В этот замечательный профессиональный праздник хочется пожелать главного: пусть и без того одна из самых интересных работ в мире станет еще увлекательнее и приятнее! Пусть каждый день тебя окружают положительные события, а еще хорошие люди. С днем ​​журналиста тебя!

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У вас уже разлито? Рюмки полны вина? Ловите наши поздравления — с Днем журналиста, с твоим профессиональным Днем! Пусть забудут высокие слова, субординации, статьи, взятые из интернета только вчера, а ночью изменены в похмелье. Удачи тебе в погоне за сенсацией. Пусть репортажи вызывают восхищение. И пусть много будет денег, чтобы инфляция не смогла сожрать твой вклад зеленых сбережений.

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День журналиста в Украине — это особенный праздник! Раз в год поздравляют тех, кто стоит на страже новостей каждый день! Да будет мир, свобода слова, а ваша работа да будет недаром и да несет истину. С праздником!

Работа журналиста. Фото: google.com

Поздравления в стихах ко Дню журналиста

Освещает жизнь всегда уместно,

Через мгновение отображает время течения,

И даже там, где быть опасно,

Ему не обойтись без новостей.

Сегодня Украина отмечает

День журналиста. Так что желаем вам

Пусть солнце ясно светит и не угасает,

Как маяк дальним кораблям.

***

Ваше оружие — слово,

Штык у вас перо,

Их используйте

Людям во благо!

С Днем журналиста!

***

Там, где новость, первыми бывайте,

И "горячо" хватайте в объектив,

Раньше других все снимайте,

Пусть зрители ценят ваш порыв!

***

Статьи напишешь ты легко,

Интервью возьмешь без забот.

Донесешь до нас любую информацию,

Очень ценную, а не какую-нибудь профанацию.

Пусть карьера вверх по лестнице идет,

Удача за руку пусть за собой ведет.

На работе, на своей, по сути, ты артист,

Поздравляем мы тебя, милый журналист.

***

О мужественное племя журналистов!

Поздравляю с праздником ныне Вас.

Здоровые будьте, сердцем чистые,

Чтобы в груди огонек не погас.

Как древний Хронос, все фиксируйте:

События, факты, имена.

Перед чиновниками не пасуйте,

Пусть трепещут они от Вас!

Хорошо уважаемые Вам, силы,

Любви, щедрости и тепла.

На перекрестках всех — отваги,

Чтобы судьба матерью была.

День журналиста 2023 — поздравления в открытках

Приветствие с Днем журналиста. Фото: Новости.

Приветствие с Днем журналиста. Фото: Новости.

Приветствие с Днем журналиста. Фото: Новости.

Приветствие с Днем журналиста. Фото: Новости.

Приветствие с Днем журналиста. Фото: Новости.

Приветствие с Днем журналиста. Фото: ТСН.ua

Приветствие с Днем журналиста. Фото: day.kyiv.ua

Приветствие с Днем журналиста. Фото: sts-mrada.gov.ua

Видеопоздравления с Днем журналиста