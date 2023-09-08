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Деокупація Криму та корупція на місцях: інтерв'ю Новини.LIVE з нардепом Віталієм Безгіном

8 вересня 2023 18:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Деокупація Криму та корупція на місцях: інтерв'ю Новини.LIVE з нардепом Віталієм Безгіном
Інтерв'ю Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 8 вересня, народний депутат України, член Комітету з організації держвлади та місцевого самоврядування Віталій Безгін став гостем студії Новини.LIVE. В інтерв'ю він розповів про актуальні питання, які турбують багатьох українців.

Інтерв'ю можна подивитися на ютуб-каналі Новини.LIVE.

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Віталій Безгін разом з ведучим обговорив річницю звільнення Харківської області, деокупацію півострова Крим, легітимну діяльність української влади та статус Криму.

Крім того, він розповів про децентралізацію, корупцію на місцях та кадрові ротації в Міністерстві оборони.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що спецоперація України на території Криму, який зараз перебуває під окупацією, все ще активна. При цьому він уточнив, що наразі інформацію про хід операції тримають у секреті.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим.

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