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Деокупация Крыма и коррупция на местах: интервью Новини.LIVE с нардепом Виталием Безгиным

8 сентября 2023 18:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Деокупация Крыма и коррупция на местах: интервью Новини.LIVE с нардепом Виталием Безгиным
Интервью Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 8 сентября, народный депутат Украины, член Комитета организации госвласти и местного самоуправления Виталий Безгин стал гостем студии Новини.LIVE. В интервью он рассказал об актуальных вопросах, которые волнуют многих украинцев.

Интервью можно посмотреть на ютуб-канале Новини.LIVE.

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Интервью Новини.LIVE

Виталий Безгин вместе с ведущим обсудил годовщину освобождения Харьковской области, деоккупацию полуострова Крым, легитимную деятельность украинской власти и статус Крыма.

Кроме того, он рассказал о децентрализации, коррупции на местах и кадровых ротациях в Министерстве обороны.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что спецоперация Украины на территории Крыма, находящегося сейчас под оккупацией, все еще активна. При этом он уточнил, что информацию о ходе операции держат в секрете.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Автономной Республики Крым.

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