Депутат Гривко назвав "правильні" книги, які мають читати ув'язнені

Чоловік читає книгу за ґратами. Фото: google.com

Депутат "Слуги народу" Сергій Гривко, який зареєстрував законопроєкт про скорочення терміну позбавлення волі за читання книг, назвав "правильні", на його думку, книги для ув'язнених. За його словами, деякі твори змінили його життя.

Про це повідомляє інформаційний канал "Политика страны".

Читайте також:

Які книги мають читати ув'язнені

"Потрібні книги, які дають можливість зрозуміти суть життя, суть цінностей, які дають можливість філософськи підвищити рівень знань. Наприклад, Пауло Коельо "Алхімік", деякі твори Марка Твена, потім Тараса Шевченка можна читати. У моєму розумінні потрібно, щоб міністерство юстиції залучило психологів, які визначать книги згідно з кваліфікацією злочину. Наприклад, якщо людина щось вкрала, то їй дають прочитати книги, де є розуміння, як люди заробляють гроші", — розповів Гривко.

Крім того, депутат розповів про книги, що змінили його життя.

"Безпосередньо "Алхімік" Пауло Коельо і в принципі у нього чудова серія книг, яка дає зрозуміти, що в цьому світі можна реалізувати будь-яку ідею, досягти будь-якої висоти. Ще Наполеон Хілл "Думай і багатшай", яка дає зрозуміти деякі фінансові аспекти і розуміння, що заробляти чесно можна", — зазначив Гривко.

Джерело: t.me/stranaua

Нагадаємо, що народні депутати України пропонують скоротити тюремні терміни за читання української літератури. Вийти на свободу можна на рік раніше. Для цього потрібно 12 років читати книги українською мовою, які затверджені Мін'юстом.