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Депутат Гривко назвал "правильные" книги, которые должны читать заключенные

13 июля 2023 04:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Депутат Гривко назвал "правильные" книги, которые должны читать заключенные
Мужчина читает книгу за решеткой. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Депутат "Слуги народа" Сергей Гривко, зарегистрировавший законопроект о сокращении срока лишения свободы за чтение книг, назвал "правильные", по его мнению, книги для заключенных. По его словам, некоторые истории изменили его жизнь.

Об этом сообщает информационный канал "Политика страны".

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Какие книги должны читать заключенные

"Нужны книги, которые дают возможность понять суть жизни, суть ценностей, которые позволяют философски повысить уровень знаний. Например, Пауло Коэльо "Алхимик", некоторые произведения Марка Твена, потом Тараса Шевченко можно читать. В моем понимании нужно, чтобы министерство юстиции привлекло психологов, которые определят книги согласно квалификации преступления. Например, если человек что-то украл, то ему дают прочитать книги, где есть понимание, как люди зарабатывают деньги", — рассказал Гривко.

Кроме того, депутат рассказал о книгах, изменивших его жизнь.

"Непосредственно "Алхимик" Пауло Коэльо и в принципе у него отличная серия книг, которая дает понять, что в этом мире можно реализовать любую идею, достичь любой высоты. Еще Наполеон Хилл "Думай и богатей", которая дает понять некоторые финансовые аспекты и понимание, что зарабатывать честно можно", — отметил Гривко.

Источник: t.me/stranaua

Напомним, что народные депутаты Украины предлагают сократить тюремные сроки за чтение украинской литературы. Выйти на свободу можно годом ранее. Для этого нужно 12 лет читать книги на украинском языке, утвержденные Минюстом.

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