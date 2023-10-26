Депутати звільнили з посади голову Тернопільської ОДА, якого спіймали на хабарі

Михайло Головко. Фото: Facebook

Депутати Тернопільської облради під час сесії проголосували за звільнення з посади голови ТОДА Михайла Головка, якого в червні було затримано за підозрою у хабарництві, але у липні він повернувся у своє крісло. Також вони призначили його наступника.

Про це повідомляє "Суспільне мовлення".

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Що передувало

Зазначається, що 26 червня САП та НАБУ затримали Головка на отриманні хабара. Також повідомлялося, що затримали двох заступників голови Тернопільської ВЦА — Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука. За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн.

Сесія ТОДА. Джерело: Суспільне мовлення

За відставку Головка та його поплічників проголосували 49 депутатів. Також тернопільські обранці обрали його тимчасового заступника — першого заступника голови ТОДА Володимира Болєщука.

"До остаточного розв'язання питання про обрання в установленому порядку голови Тернопільської обласної ради, керуючись статтею 56 Закону України "Про місцеве самоврядування", доручити першому заступнику голови Болєщуку Володимиру Михайловичу здійснення повноважень (виконання обов'язків голови Тернопільської обласної ради з правом підпису, від імені Тернопільської обласної ради). Зобов'язати першого заступника голови Тернопільської обласної ради Болєщука Володимира здійснити всі реєстраційні дії щодо внесення відповідних змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, щодо звільнення з посади голови обласної ради сьомого скликання Михайла Головка", — говорить начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Тимчасовий наступник

Рішення депутатів прокоментував і сам тимчасовий виконувач обов'язків голови ТОДА Володимир Болєщук.

Володимир Болєщук. Джерело: Суспільне мовлення

"Обласна рада дієздатна і буде працювати. Депутати ухвалили рішення, звільнили голову облради Михайла Головка, дали мені повноваження виконувати обов'язки, зобов'язали провести всі реєстраційні дії, я зобов'язаний виконувати волю депутатів. 51 голос — це є більше ніж половина, депутати сьогодні були одноголосними, вони вже втомилися від тієї невизначеності, від того корупційного скандалу, який триває від червня місяця, тому вони сьогодні прийшли і розв'язали це питання. Я не боюся брати на себе відповідальності, я хочу, щоб обласна рада працювала, попередня сесія, яка відбулася 22 серпня, показала, що ми можемо ухвалювати рішення", — говорить Володимир Болєщук.

Зазначимо, що Володимир Болєщук був депутатом Тернопільської облради трьох скликань, у 2002, 2006 та 2009 роках. Член політичної партії "За майбутнє", голова Тернопільської обласної організації партії "За майбутнє".

Нагадаємо, що раніше Михайло Головко не прийшов на судове засідання. Також повідомляється, що рішення взяти Головка під варту оскаржила САП.