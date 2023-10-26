Депутаты уволили с должности главу Тернопольской ОГА, которого поймали на взятке

Михаил Головко. Фото: Facebook

Депутаты Тернопольского облсовета во время сессии проголосовали за освобождение от должности главы ТОГА Михаила Головко, который в июне был задержан по подозрению во взяточничестве, но в июле он вернулся в свое кресло. Также они назначили его преемника.

Об этом сообщает "Суспільне мовлення".

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Что предшествовало

Отмечается, что 26 июня САП и НАБУ задержали Головко на получении взятки. Также сообщалось, что задержали двух заместителей председателя Тернопольской ВГА — Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука. По данным следствия, они требовали почти 1,8 млн грн.

Сессия ТОДА. Источник: "Суспільне мовлення"

За отставку Головко и его приспешников проголосовали 49 депутатов. Также тернопольские избранники избрали его временного заместителя — первого заместителя председателя ТОГА Владимира Болещука.

"До окончательного решения вопроса об избрании в установленном порядке председателя Тернопольского областного совета, руководствуясь статьей 56 Закона Украины "О местном самоуправлении", поручить первому заместителю председателя Болещуку Владимиру Михайловичу осуществление полномочий (исполнение обязанностей председателя Тернопольского областного совета с правом подписи, от имени Тернопольского областного совета) Обязать первого заместителя председателя Тернопольского областного совета Болещука Владимира осуществить все регистрационные действия по внесению соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц, предпринимателей и общественных формирований, по освобождению от должности председателя областного совета седьмого созыва Михаила Головко", — говорит начальник Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Временный преемник

Решение депутатов прокомментировал и сам временно исполняющий обязанности главы ТОГА Владимир Болещук.

Владимир Болещук. Источник: Общественная речь

"Областной совет дееспособен, и будет работать. Депутаты приняли решение, уволили председателя облсовета Михаила Головко, дали мне полномочия выполнять обязанности, обязали провести все регистрационные действия, я обязан выполнять волю депутатов. 51 голос — это больше чем половина, депутаты сегодня были единогласными, они уже устали от той неопределенности, от того продолжающегося с июня месяца коррупционного скандала, поэтому они сегодня пришли и решили этот вопрос. Я не боюсь брать на себя ответственность, я хочу, чтобы областной совет работал, предыдущая сессия, которая состоялась 22 августа, показала, что мы можем принимать решения», — говорит Владимир Болещук.

Отметим, что Владимир Болещук был депутатом Тернопольского облсовета трех созывов, в 2002, 2006 и 2009 годах. Член политической партии "За будущее", глава Тернопольской областной организации партии "За будущее".

Напомним, что ранее Михаил Головко не пришел на судебное заседание. Также сообщается, что решение взять Головко под стражу обжаловала САП.