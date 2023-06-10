Державний канал "Рада" оскандалився через кадри з "МЧС России" на Херсонщині

Кадри з російськими рятувальниками. Скриншот: Детектор медіа

В ефір національного телемарафону державного телеканалу "Рада" дали кадри з, швидше за все, евакуації людей, якою займалися працівники МНС РФ на захопленій території Херсонської області. В декількох кадрах можна побачити човни та форму російських рятувальників із написом "МЧС России".

Про це повідомило видання "Детектор медіа".

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Пояснення від представників телеканалу

Медіаексперт телеканалу "Рада" Владислав Матяш у коментарі журналістам зазначив, що цей кадр все-таки потрапив в ефір.

"Наскільки мені відомо, кадр був. Сталася якась прикра помилка — людський фактор. Але буде звільнено велику кількість людей", — запевнив Матяш.

Кадри з рятувальниками РФ

Таке відео з'явилося ще 9 червня о 16:35. Його почали публікувати в різних соцмережах.

На ньому можна побачити, як російські рятувальники евакуюють жителів на затоплених окупованих територіях Херсонщини. На одному з кадрів видно чоловіка у формі МНС Росії. На другому — човен з кількома евакуйованими, який пропливає затопленою ділянкою теж із надзвичайниками РФ.

Евакуація з російськими рятувальниками. Скриншот: Детектор медіа

Евакуація з російськими рятувальниками. Скриншот: Детектор медіа

Евакуація з російськими рятувальниками. Скриншот: Детектор медіа

Нагадаємо, наразі на території Херсонської та Миколаївської областей евакуювали понад три тисячі людей. Мова йде про територію, яка підконтрольна нашій державі.