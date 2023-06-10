Державний канал "Рада" оскандалився через кадри з "МЧС России" на Херсонщині
В ефір національного телемарафону державного телеканалу "Рада" дали кадри з, швидше за все, евакуації людей, якою займалися працівники МНС РФ на захопленій території Херсонської області. В декількох кадрах можна побачити човни та форму російських рятувальників із написом "МЧС России".
Про це повідомило видання "Детектор медіа".
Пояснення від представників телеканалу
Медіаексперт телеканалу "Рада" Владислав Матяш у коментарі журналістам зазначив, що цей кадр все-таки потрапив в ефір.
"Наскільки мені відомо, кадр був. Сталася якась прикра помилка — людський фактор. Але буде звільнено велику кількість людей", — запевнив Матяш.
Кадри з рятувальниками РФ
Таке відео з'явилося ще 9 червня о 16:35. Його почали публікувати в різних соцмережах.
На ньому можна побачити, як російські рятувальники евакуюють жителів на затоплених окупованих територіях Херсонщини. На одному з кадрів видно чоловіка у формі МНС Росії. На другому — човен з кількома евакуйованими, який пропливає затопленою ділянкою теж із надзвичайниками РФ.
Нагадаємо, наразі на території Херсонської та Миколаївської областей евакуювали понад три тисячі людей. Мова йде про територію, яка підконтрольна нашій державі.