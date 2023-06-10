Государственный канал "Рада" оскандалился из-за кадров из "МЧС России" в Херсонской области

Кадры с русскими спасателями. Скриншот: Детектор медиа

В эфир национального телемарафона государственного телеканала "Рада" дали кадры из, скорее всего, эвакуации людей, которой занимались работники МЧС РФ на захваченной территории Херсонской области. В нескольких кадрах можно увидеть лодки и форму российских спасателей с надписью "МЧС России".

Об этом сообщило издание "Детектор медиа".

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Объяснение от представителей телеканала

Медиаэксперт телеканала "Рада" Владислав Матяш в комментарии журналистам отметил, что этот кадр все-таки попал в эфир.

"Насколько мне известно, кадр был. Произошла какая-то досадная ошибка — человеческий фактор. Но будет уволено большое количество людей", — заверил Матяш.

Кадры со спасателями РФ

Такое видео появилось еще 9 июня в 16:35. Его начали публиковать в разных соцсетях.

На нем можно увидеть, как российские спасатели эвакуируют жителей на затопленных оккупированных территориях Херсона. На одном из кадров виден мужчина в форме МЧС России. На втором — лодка с несколькими эвакуированными, которая проплывает по затопленному участку тоже со спасателями России.

Эвакуация с русскими спасателями. Скриншот: Детектор медиа

Эвакуация с русскими спасателями. Скриншот: Детектор медиа

Эвакуация с русскими спасателями. Скриншот: Детектор медиа

Напомним, на территории Херсонской и Николаевской областей уже эвакуировали более трех тысяч человек. Речь идет о территории, которая подконтрольна нашему государству.