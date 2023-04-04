Держспоживслужба нагадала українцям, як уберегтися від харчових отруєнь на Великдень

Під час Великодня українці споживають велику кількість страв

На великодні свята зростає ризик харчових отруєнь. Аби убезпечитися від цього, не варто купувати продукти на стихійних ринках чи з рук у приватних осіб.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

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Перед великодніми святами в Україні збільшується ризик харчових отруєнь через зберігання страв протягом тривалого часу у неналежних умовах.

Тому, наголосили у Держпродспоживслужбі, не варто забувати про цю небезпеку.

Поради українцям

Зважаючи на це, у Держпродспоживслужбі нагадали українцям, що не варто:

купувати продукти харчування на стихійних ринках або з рук у приватних осіб;

купувати продукти, що швидко псуються, або реалізуються без відповідних умов охолодження (ковбаси, кулінарні і кремові вироби).

В цей період важливо дотримуватись правил особистої гігієни, а також вживати свіжоприготовлену їжу. Зокрема, салати варто заправляти безпосередньо перед вживанням.

Крім того, зберігати у холодильнику страви і продукти необхідно в окремих ємностях з дотриманням усіх правил.

А залишати страви зі святкового столу на наступні дні, особливо за відсутності холодильника, не бажано.

"У випадку виявлення перших ознак кишкового захворювання або харчового отруєння необхідно терміново звернутися за допомогою до закладу охорони здоров’я, самолікування небезпечне!" — наголосили у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, що в Україні у 2023 році зросла вартість стандартного великоднього кошика на родину з чотирьох осіб. Цьогоріч він обійдеться на 24,4% дорожче.