Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Держспоживслужба нагадала українцям, як уберегтися від харчових отруєнь на Великдень arrow

Держспоживслужба нагадала українцям, як уберегтися від харчових отруєнь на Великдень

4 квітня 2023 11:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Під час Великодня українці споживають велику кількість страв
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На великодні свята зростає ризик харчових отруєнь. Аби убезпечитися від цього, не варто купувати продукти на стихійних ринках чи з рук у приватних осіб.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Читайте також:

Не отруїтися на Великдень

Перед великодніми святами в Україні збільшується ризик харчових отруєнь через зберігання страв протягом тривалого часу у неналежних умовах.

Тому, наголосили у Держпродспоживслужбі, не варто забувати про цю небезпеку.

Поради українцям

Зважаючи на це, у Держпродспоживслужбі нагадали українцям, що не варто:

  • купувати продукти харчування на стихійних ринках або з рук у приватних осіб;
  • купувати продукти, що швидко псуються, або реалізуються без відповідних умов охолодження (ковбаси, кулінарні і кремові вироби).

В цей період важливо дотримуватись правил особистої гігієни, а також вживати свіжоприготовлену їжу. Зокрема, салати варто заправляти безпосередньо перед вживанням.

Крім того, зберігати у холодильнику страви і продукти необхідно в окремих ємностях з дотриманням усіх правил.

А залишати страви зі святкового столу на наступні дні, особливо за відсутності холодильника, не бажано.

"У випадку виявлення перших ознак кишкового захворювання або харчового отруєння необхідно терміново звернутися за допомогою до закладу охорони здоров’я, самолікування небезпечне!" — наголосили у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, що в Україні у 2023 році зросла вартість стандартного великоднього кошика на родину з чотирьох осіб. Цьогоріч він обійдеться на 24,4% дорожче.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB