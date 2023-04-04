Госпотребслужба напомнила украинцам, как уберечься от пищевых отравлений на Пасху
На пасхальные праздники возрастает риск пищевых отравлений. Чтобы избежать этого, не стоит покупать продукты на стихийных рынках или из рук у частных лиц.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.
Не отравиться на Пасху
Перед пасхальными праздниками в Украине увеличивается риск пищевых отравлений из-за хранения блюд длительное время в ненадлежащих условиях.
Поэтому, отметили в Госпродпотребслужбе, не стоит забывать об этой опасности.
Советы украинцам
Учитывая это, в Госпродпотребслужбе напомнили украинцам, что не стоит:
- покупать продукты питания на стихийных рынках или из рук у частных лиц;
- покупать скоропортящиеся продукты или реализуемые без соответствующих условий охлаждения (колбасы, кулинарные и кремовые изделия).
В этот период важно соблюдать правила личной гигиены, а также употреблять свежеприготовленную пищу. В частности, салаты следует заправлять непосредственно перед употреблением.
Кроме того, хранить в холодильнике блюда и продукты необходимо в отдельных емкостях с соблюдением всех правил.
А оставлять блюда с праздничного стола на следующие дни, особенно при отсутствии холодильника, не желательно.
"В случае выявления первых признаков кишечного заболевания или пищевого отравления необходимо срочно обратиться за помощью в заведение здравоохранения, самолечение опасно!" — отметили в Госпродпотребслужбе.
Напомним, что в Украине в 2023 году выросла стоимость стандартной пасхальной корзины на семью из четырех человек. В этом году она обойдется на 24,4% дороже.