​​​Госпотребслужба напомнила украинцам, как уберечься от пищевых отравлений на Пасху

Во время Пасхи украинцы потребляют большое количество блюд

На пасхальные праздники возрастает риск пищевых отравлений. Чтобы избежать этого, не стоит покупать продукты на стихийных рынках или из рук у частных лиц.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

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Перед пасхальными праздниками в Украине увеличивается риск пищевых отравлений из-за хранения блюд длительное время в ненадлежащих условиях.

Поэтому, отметили в Госпродпотребслужбе, не стоит забывать об этой опасности.

Советы украинцам

Учитывая это, в Госпродпотребслужбе напомнили украинцам, что не стоит:

покупать продукты питания на стихийных рынках или из рук у частных лиц;

покупать скоропортящиеся продукты или реализуемые без соответствующих условий охлаждения (колбасы, кулинарные и кремовые изделия).

В этот период важно соблюдать правила личной гигиены, а также употреблять свежеприготовленную пищу. В частности, салаты следует заправлять непосредственно перед употреблением.

Кроме того, хранить в холодильнике блюда и продукты необходимо в отдельных емкостях с соблюдением всех правил.

А оставлять блюда с праздничного стола на следующие дни, особенно при отсутствии холодильника, не желательно.

"В случае выявления первых признаков кишечного заболевания или пищевого отравления необходимо срочно обратиться за помощью в заведение здравоохранения, самолечение опасно!" — отметили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, что в Украине в 2023 году выросла стоимость стандартной пасхальной корзины на семью из четырех человек. В этом году она обойдется на 24,4% дороже.