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​​​Госпотребслужба напомнила украинцам, как уберечься от пищевых отравлений на Пасху

4 апреля 2023 11:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Во время Пасхи украинцы потребляют большое количество блюд
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На пасхальные праздники возрастает риск пищевых отравлений. Чтобы избежать этого, не стоит покупать продукты на стихийных рынках или из рук у частных лиц.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

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Перед пасхальными праздниками в Украине увеличивается риск пищевых отравлений из-за хранения блюд длительное время в ненадлежащих условиях.

Поэтому, отметили в Госпродпотребслужбе, не стоит забывать об этой опасности.

Советы украинцам

Учитывая это, в Госпродпотребслужбе напомнили украинцам, что не стоит:

  • покупать продукты питания на стихийных рынках или из рук у частных лиц;
  • покупать скоропортящиеся продукты или реализуемые без соответствующих условий охлаждения (колбасы, кулинарные и кремовые изделия).

В этот период важно соблюдать правила личной гигиены, а также употреблять свежеприготовленную пищу. В частности, салаты следует заправлять непосредственно перед употреблением.

Кроме того, хранить в холодильнике блюда и продукты необходимо в отдельных емкостях с соблюдением всех правил.

А оставлять блюда с праздничного стола на следующие дни, особенно при отсутствии холодильника, не желательно.

"В случае выявления первых признаков кишечного заболевания или пищевого отравления необходимо срочно обратиться за помощью в заведение здравоохранения, самолечение опасно!" — отметили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, что в Украине в 2023 году выросла стоимость стандартной пасхальной корзины на семью из четырех человек. В этом году она обойдется на 24,4% дороже.

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