В Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні

18-20 лютого 2014 року в ході зіткнень в центрі Києва загинуло 105 активістів Революції Гідності

20 лютого в Україні згадують Героїв Небесної Сотні, які поклали своє життя за вільну проєвропейську Україну. Навіть після дев'яти років від Революції Гідності, Україна продовжує виборювати право на незалежність.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Україна вшановує пам'ять Героїв

З нагоди дев'ятих роковин розстрілів на Майдані до українців звернувся Президент Володимир Зеленський. Гарант заявив, що зараз Україна бореться за ті самі цінності, що і дев'ять років тому — за нашу незалежність.

"За самостійну, вільну і сильну Україну, європейську і демократичну, незалежну і цілісну. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв", — наголосив Зеленський.

Розповів про пам'ятний день і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Герої Небесної Сотні втратили життя саме заради свободи України.

"Вже тоді москва хотіла зробити нас колонією, але зламала зуби. Наша місія - позбавити болото можливостей бути імперією. Переможемо", — написав він.

Звернувся до українців і Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний. За його словами, сьогоднішня дата — це нагадування про високу ціну нашої свободи і про цінності, за які ми воюємо.

"Прямо з Майдану тисячі добровольців одразу пішли на фронт. З 24 лютого 2022-го цей фронт розтягнувся на понад 3000 км. Але нас це не злякало. Ми продовжуємо боротьбу.

І ми переможемо", — написав він.

Вшановує пам'ять Героїв і народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко. Нардеп написав, що загиблі під час Революції Гідності активісти — це одні з перших жертв російсько-української війни, яка почалася ще у 2014 році.

"Вже тоді українці чинили спротив і не хотіли у ярмо кривавої імперії. Герої Небесної Сотні поклали своє життя, за нашу свободу, за незалежність, за те, щоб наші діти жили у вільній країні", — йдеться у дописі.

Звернулися до українців на честь пам'ятної дати і голови Тернопільської та Луганської ОВА.

Сергій Гайдай наголосив, що саме Герої Небесної Сотні прийняли перший бій у війні, яка триває донині.

"Герої Небесної Сотні не дозволили путіну руками Януковича знищити Україну. І то була перша перемога у цій війні. За нею були інші. А попереду — остаточна Перемога, після якої Україна посяде врешті-решт гідне місце серед вільних демократичних країн", — написав голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що володимира путіна обов'язково чекає розплата за злочини в Україні.