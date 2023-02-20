Дев’яті роковини розстрілів на Майдані: в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні
20 лютого в Україні згадують Героїв Небесної Сотні, які поклали своє життя за вільну проєвропейську Україну. Навіть після дев'яти років від Революції Гідності, Україна продовжує виборювати право на незалежність.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
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Україна вшановує пам'ять Героїв
З нагоди дев'ятих роковин розстрілів на Майдані до українців звернувся Президент Володимир Зеленський. Гарант заявив, що зараз Україна бореться за ті самі цінності, що і дев'ять років тому — за нашу незалежність.
"За самостійну, вільну і сильну Україну, європейську і демократичну, незалежну і цілісну. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв", — наголосив Зеленський.
Розповів про пам'ятний день і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Герої Небесної Сотні втратили життя саме заради свободи України.
"Вже тоді москва хотіла зробити нас колонією, але зламала зуби. Наша місія - позбавити болото можливостей бути імперією. Переможемо", — написав він.
Звернувся до українців і Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний. За його словами, сьогоднішня дата — це нагадування про високу ціну нашої свободи і про цінності, за які ми воюємо.
"Прямо з Майдану тисячі добровольців одразу пішли на фронт. З 24 лютого 2022-го цей фронт розтягнувся на понад 3000 км. Але нас це не злякало. Ми продовжуємо боротьбу.
І ми переможемо", — написав він.
Вшановує пам'ять Героїв і народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко. Нардеп написав, що загиблі під час Революції Гідності активісти — це одні з перших жертв російсько-української війни, яка почалася ще у 2014 році.
"Вже тоді українці чинили спротив і не хотіли у ярмо кривавої імперії. Герої Небесної Сотні поклали своє життя, за нашу свободу, за незалежність, за те, щоб наші діти жили у вільній країні", — йдеться у дописі.
Звернулися до українців на честь пам'ятної дати і голови Тернопільської та Луганської ОВА.
Сергій Гайдай наголосив, що саме Герої Небесної Сотні прийняли перший бій у війні, яка триває донині.
"Герої Небесної Сотні не дозволили путіну руками Януковича знищити Україну. І то була перша перемога у цій війні. За нею були інші. А попереду — остаточна Перемога, після якої Україна посяде врешті-решт гідне місце серед вільних демократичних країн", — написав голова Луганської ОВА.
Нагадаємо, раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що володимира путіна обов'язково чекає розплата за злочини в Україні.