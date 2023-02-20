В Украине чтят память Героев Небесной Сотни

18-20 февраля 2014 года в ходе столкновений в центре Киева погибли 105 активистов Революции Достоинства

20 февраля в Украине вспоминают Героев Небесной Сотни, положивших свою жизнь за свободную проевропейскую Украину. Даже после девяти лет от Революции Достоинства, Украина продолжает бороться за право на независимость.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Украина чтит память Героев

По случаю девятой годовщины расстрелов на Майдане к украинцам обратился Президент Владимир Зеленский. Гарант заявил, что сейчас Украина борется за те же ценности, что и девять лет назад — за нашу независимость.

"За самостоятельную, свободную и сильную Украину, европейскую и демократическую, независимую и целостную. И никакого сомнения нет, что мы защитим все это, что мы реализуем мечту украинских героев", — подчеркнул Зеленский.

Рассказал о памятном дне и руководителе Офиса президента Андрей Ермак. Он заявил, что Герои Небесной Сотни потеряли жизнь ради свободы Украины.

"Уже тогда москва хотела сделать нас колонией, но сломала зубы. Наша миссия — лишить болото возможностей быть империей. Победим", — написал он.

Обратился к украинцам и Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный. По его словам, сегодняшняя дата — это напоминание о высокой цене нашей свободы и о ценностях, за которые мы воюем.

"Прямо с Майдана тысячи добровольцев сразу ушли на фронт. С 24 февраля 2022-го этот фронт растянулся более чем на 3000 км. Но нас это не испугало. Мы продолжаем борьбу.

И мы победим", — написал он.

Почтил память Героев и народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко. Нардеп написал, что погибшие во время Революции Достоинства активисты — одни из первых жертв российско-украинской войны, которая началась еще в 2014 году.

"Уже тогда украинцы сопротивлялись и не хотели в иго кровавой империи. Герои Небесной Сотни положили свою жизнь, за нашу свободу, за независимость, за то, чтобы наши дети жили в свободной стране", — говорится в сообщении.

Обратились к украинцам в честь памятной даты и главы Тернопольской и Луганской ОВА.

Сергей Гайдай подчеркнул, что именно Герои Небесной Сотни приняли первое сражение в войне, которая продолжается по сей день.

"Герои Небесной Сотни не позволили путину руками Януковича уничтожить Украину. И это была первая победа в этой войне. За ней были другие. А впереди — окончательная Победа, после которой Украина займет в конце концов достойное место среди свободных демократических стран", — написал глава Луганской ОВА.

Напомним, ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что владимира путина обязательно ждет расплата за преступления в Украине.