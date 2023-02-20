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Девятая годовщина расстрелов на Майдане: в Украине чтят память Героев Небесной Сотни

20 февраля 2023 09:38
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В Украине чтят память Героев Небесной Сотни
18-20 февраля 2014 года в ходе столкновений в центре Киева погибли 105 активистов Революции Достоинства
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

20 февраля в Украине вспоминают Героев Небесной Сотни, положивших свою жизнь за свободную проевропейскую Украину. Даже после девяти лет от Революции Достоинства, Украина продолжает бороться за право на независимость.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Украина чтит память Героев

По случаю девятой годовщины расстрелов на Майдане к украинцам обратился Президент Владимир Зеленский. Гарант заявил, что сейчас Украина борется за те же ценности, что и девять лет назад — за нашу независимость.

"За самостоятельную, свободную и сильную Украину, европейскую и демократическую, независимую и целостную. И никакого сомнения нет, что мы защитим все это, что мы реализуем мечту украинских героев", — подчеркнул Зеленский.

Рассказал о памятном дне и руководителе Офиса президента Андрей Ермак. Он заявил, что Герои Небесной Сотни потеряли жизнь ради свободы Украины.

"Уже тогда москва хотела сделать нас колонией, но сломала зубы. Наша миссия — лишить болото возможностей быть империей. Победим", — написал он.

Обратился к украинцам и Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный. По его словам, сегодняшняя дата — это напоминание о высокой цене нашей свободы и о ценностях, за которые мы воюем.

"Прямо с Майдана тысячи добровольцев сразу ушли на фронт. С 24 февраля 2022-го этот фронт растянулся более чем на 3000 км. Но нас это не испугало. Мы продолжаем борьбу.
И мы победим", — написал он.

Почтил память Героев и народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко. Нардеп написал, что погибшие во время Революции Достоинства активисты — одни из первых жертв российско-украинской войны, которая началась еще в 2014 году.

"Уже тогда украинцы сопротивлялись и не хотели в иго кровавой империи. Герои Небесной Сотни положили свою жизнь, за нашу свободу, за независимость, за то, чтобы наши дети жили в свободной стране", — говорится в сообщении.

Обратились к украинцам в честь памятной даты и главы Тернопольской и Луганской ОВА.

Сергей Гайдай подчеркнул, что именно Герои Небесной Сотни приняли первое сражение в войне, которая продолжается по сей день.

"Герои Небесной Сотни не позволили путину руками Януковича уничтожить Украину. И это была первая победа в этой войне. За ней были другие. А впереди — окончательная Победа, после которой Украина займет в конце концов достойное место среди свободных демократических стран", — написал глава Луганской ОВА.

Напомним, ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что владимира путина обязательно ждет расплата за преступления в Украине.

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