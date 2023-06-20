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Діти-біженці не зможуть вступити до вишу в Україні: експертка назвала причини

20 червня 2023 22:05
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Вступна кампанія 2023 в Україні: як вступити дітям з-за кордону
Вступ до університету в Україні. Фото: Соцмережі
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Мільйони українських біженців, які виїхали через повномасштабну війну, досі перебувають за кордоном. Серед них і діти, які цього року стали абітурієнтами. І перед ними питання — обирати освіту за кордоном, або ж навчатися в українських вишах дистанційно. 

Чи є можливість українським дітям за кордоном вступити в Україні, як це зробити і в чому полягає найбільша складність, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла співзасновниця організації "Смарт освіта" Оксана Макаренко.

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Оксана Макаренко
Співзасновниця організації "Смарт освіта" Оксана Макаренко. Фото: Facebook

"Очевидно, що діти, які перебувають за кордоном, зобов'язані ходити у місцеву школу й отримують освіту не за українськими програмами. Це важливо розуміти. Вони ходять в інтеграційні класи і частіше вивчають іноземну мову, а не опановують матеріал. Тобто навчання за українською програмою і підготовка до вступу в українські виші — це додаткове навантаження на дитину після школи. У нас немає механізмів перезарахування результатів з іноземних шкіл", — сказала експертка. 

Відтак, вона вважає, що дітям складно підготуватися до вступу в Україні, якщо вони навчалися не в українській школі. Головні відмінності — різні програми та роки навчання. 

вступительная кампания 2022
Вступна кампанія в Україні 2023. Фото: google

Інша справа з дітьми, які, перебуваючи за кордоном, дистанційно навчалися в українській школі або перебували на домашньому навчанні. Вони вчилися за потрібною для вступу в Україні програмою, але тут питання в іншому — як вони опанували знання. 

"Опанувати програму самостійно за існуючими підручниками майже неможливо. Особливо це стосується підручників хімії, фізики, біології. Самостійно за ними навчатися — задача майже непосильна. Тому ті, хто прямо поставив собі мету потрапити в український виш, найімовірніше, займаються з репетиторами онлайн", — додала експертка.

Додамо, що багато українських батьків налаштовані відправити своїх синів на навчання за кордон. Для цього розглядають різні іноземні виші. Проте головне — встигнути до 18 років, інакше кордон опиниться на замку. 

Нагадаємо, ми писали, чи підлягають мобілізації аспіранти та докторанти. 

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