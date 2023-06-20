Вступительная кампания 2023 года в Украине: как поступить детям из-за границы

Поступление в университет в Украине. Фото: Соцсети

Миллионы украинских беженцев, выехавших из-за полномасштабной войны, до сих пор находятся за границей. Среди них и дети, ставшие в этом году абитуриентами. И перед ними вопрос — выбирать образование за границей, или учиться в украинских вузах дистанционно.

Есть ли возможность украинским детям за границей поступить в Украине, как это сделать и в чем заключается самая большая сложность, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала соучредительница организации "Смарт образование" Оксана Макаренко.

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Соучредительница организации "Смарт образование" Оксана Макаренко. Фото: Facebook

"Очевидно, что находящиеся за рубежом дети обязаны ходить в местную школу и получают образование не по украинским программам. Это важно понимать. Они ходят в интеграционные классы и чаще изучают иностранный язык, а не овладевают материалом. То есть обучение по украинской программе и подготовка к поступлению в украинские вузы — это дополнительная нагрузка на ребенка после школы. У нас нет механизмов перезачисления результатов из иностранных школ", — сказала эксперт.

Следовательно, она считает, что детям сложно подготовиться к поступлению в Украине, если они учились не в украинской школе. Главные отличия — разные программы и годы обучения.

Вступительная кампания в Украине 2023 года. Фото: google

Другое дело с детьми, которые, пребывая за границей, дистанционно учились в украинской школе или находились на домашнем обучении. Они учились по нужной для поступления в Украине программе, но здесь вопрос в другом — как они овладели знаниями.

"Овладеть программой самостоятельно по существующим учебникам почти невозможно. Особенно это касается учебников химии, физики, биологии. Самостоятельно по ним учиться — задача почти непосильная. Поэтому те, кто прямо задался целью попасть в украинский вуз, скорее всего, занимаются с репетиторами онлайн", — добавила эксперт.

Добавим, что многие украинские родители настроены отправить своих сыновей на обучение за границу. Для этого рассматривают разные иностранные вузы. Однако главное — успеть до 18 лет, иначе граница окажется на замке.

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