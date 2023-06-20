Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Дети-беженцы не смогут поступить в ВУЗ в Украине: эксперт назвала причины arrow

Дети-беженцы не смогут поступить в ВУЗ в Украине: эксперт назвала причины

20 июня 2023 22:05
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Вступительная кампания 2023 года в Украине: как поступить детям из-за границы
Поступление в университет в Украине. Фото: Соцсети
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Миллионы украинских беженцев, выехавших из-за полномасштабной войны, до сих пор находятся за границей. Среди них и дети, ставшие в этом году абитуриентами. И перед ними вопрос — выбирать образование за границей, или учиться в украинских вузах дистанционно.

Есть ли возможность украинским детям за границей поступить в Украине, как это сделать и в чем заключается самая большая сложность, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала соучредительница организации "Смарт образование" Оксана Макаренко.

Читайте также:
Оксана Макаренко
Соучредительница организации "Смарт образование" Оксана Макаренко. Фото: Facebook

"Очевидно, что находящиеся за рубежом дети обязаны ходить в местную школу и получают образование не по украинским программам. Это важно понимать. Они ходят в интеграционные классы и чаще изучают иностранный язык, а не овладевают материалом. То есть обучение по украинской программе и подготовка к поступлению в украинские вузы — это дополнительная нагрузка на ребенка после школы. У нас нет механизмов перезачисления результатов из иностранных школ", — сказала эксперт.

Следовательно, она считает, что детям сложно подготовиться к поступлению в Украине, если они учились не в украинской школе. Главные отличия — разные программы и годы обучения.

вступительная кампания 2022
Вступительная кампания в Украине 2023 года. Фото: google

Другое дело с детьми, которые, пребывая за границей, дистанционно учились в украинской школе или находились на домашнем обучении. Они учились по нужной для поступления в Украине программе, но здесь вопрос в другом — как они овладели знаниями.

"Овладеть программой самостоятельно по существующим учебникам почти невозможно. Особенно это касается учебников химии, физики, биологии. Самостоятельно по ним учиться — задача почти непосильная. Поэтому те, кто прямо задался целью попасть в украинский вуз, скорее всего, занимаются с репетиторами онлайн", — добавила эксперт.

Добавим, что многие украинские родители настроены отправить своих сыновей на обучение за границу. Для этого рассматривают разные иностранные вузы. Однако главное — успеть до 18 лет, иначе граница окажется на замке.

Напомним, мы писали, подлежат ли мобилизации аспиранты и докторанты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас