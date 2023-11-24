Для спільного обіду — Папа Франциск запросив до Ватикану групу трансгендерних жінок
Папа Римський у четвер, 23 листопада, провів спільну трапезу із групою трансгендерних жінок. Зокрема, багато з них є секс-працівницями, які емігрували з Південної Америки.
Про це пише Associated Press.
Папа Римський пообідав з трансгендерами
З главою Ватикану за обіднім столом зібралися 1200 людей.
Ситуація трапилася на тлі того, що під час пандемії Covid-19, коли трансгендери не могли працювати, Папа Франциск допоміг їм. Відтоді вони щомісяця зустрічаються із ним та отримують ліки, гроші та засоби гігієни.
"Раніше церква була для нас закрита. Вони не сприймали нас як нормальних людей, вони сприймали нас як диявола", — сказала одна з учасниць цього дійства.
Нагадаємо, Збройні сили України продовжують захищати країну від ворога. Серед них — представники ЛГБТ-спільноти, зокрема, трасгендери. Стало відомо, чи дозволяє законодавство виїжджати їм за кордон.
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