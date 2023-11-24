Для спільного обіду — Папа Франциск запросив до Ватикану групу трансгендерних жінок

Трансгендерна жінка на обіді з Папою Римським Франциском / Фото: Associated Press

Папа Римський у четвер, 23 листопада, провів спільну трапезу із групою трансгендерних жінок. Зокрема, багато з них є секс-працівницями, які емігрували з Південної Америки.

Про це пише Associated Press.

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З главою Ватикану за обіднім столом зібралися 1200 людей.

Ситуація трапилася на тлі того, що під час пандемії Covid-19, коли трансгендери не могли працювати, Папа Франциск допоміг їм. Відтоді вони щомісяця зустрічаються із ним та отримують ліки, гроші та засоби гігієни.

Трансгендерна жінка на обіді з Папою Римським Франциском / Фото: Associated Press

"Раніше церква була для нас закрита. Вони не сприймали нас як нормальних людей, вони сприймали нас як диявола", — сказала одна з учасниць цього дійства.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують захищати країну від ворога. Серед них — представники ЛГБТ-спільноти, зокрема, трасгендери. Стало відомо, чи дозволяє законодавство виїжджати їм за кордон.