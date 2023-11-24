Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Для спільного обіду — Папа Франциск запросив до Ватикану групу трансгендерних жінок arrow

Для спільного обіду — Папа Франциск запросив до Ватикану групу трансгендерних жінок

24 листопада 2023 04:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Для спільного обіду — Папа Франциск запросив до Ватикану групу трансгендерних жінок
Трансгендерна жінка на обіді з Папою Римським Франциском / Фото: Associated Press
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Папа Римський у четвер, 23 листопада, провів спільну трапезу із групою трансгендерних жінок. Зокрема, багато з них є секс-працівницями, які емігрували з Південної Америки.

Про це пише Associated Press.

Читайте також:

Папа Римський пообідав з трансгендерами

З главою Ватикану за обіднім столом зібралися 1200 людей.

Ситуація трапилася на тлі того, що під час пандемії Covid-19, коли трансгендери не могли працювати, Папа Франциск допоміг їм. Відтоді вони щомісяця зустрічаються із ним та отримують ліки, гроші та засоби гігієни. 

Трансгендерна жінка на обіді з Папою Римським Франциском / © Associated Press
Трансгендерна жінка на обіді з Папою Римським Франциском / Фото: Associated Press

"Раніше церква була для нас закрита. Вони не сприймали нас як нормальних людей, вони сприймали нас як диявола", — сказала одна з учасниць цього дійства.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують захищати країну від ворога. Серед них — представники ЛГБТ-спільноти, зокрема, трасгендери. Стало відомо, чи дозволяє законодавство виїжджати їм за кордон.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ - 80x80

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Актуальне по темі