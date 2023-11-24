Для совместного обеда — Папа Франциск пригласил в Ватикан группу трансгендерных женщин

Трансгендерная женщина на обеде с Папой Римским Франциском / Фото: Associated Press

Папа Римский в четверг, 23 ноября, провел общую трапезу с группой трансгендерных женщин. В частности, многие из них являются секс-работницами, эмигрировавшими из Южной Америки.

Об этом пишет Associated Press.

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С главой Ватикана за обеденным столом собралось 1200 человек.

Ситуация произошла на фоне того, что во время пандемии Covid-19, когда трансгендеры не могли работать, Папа Франциск помог им. С тех пор они ежемесячно встречаются с ним и получают лекарства, деньги и средства гигиены.

Трансгендерная женщина на обеде с Папой Римским Франциском / Фото: Associated Press

"Раньше церковь была для нас закрыта. Они не воспринимали нас как нормальных людей, они воспринимали нас как дьявола" , — сказала одна из участниц этого действа.

Напомним, вооруженные силы Украины продолжают защищать страну от врага. Среди них представители ЛГБТ-сообщества, в частности, трасгендеры. Стало известно, позволяет ли законодательство выезжать им за границу.