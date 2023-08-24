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До Києва прибула мер Парижа: про що домовилися

24 серпня 2023 13:36
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
До Києва прибула мер Парижа: про що домовилися
Київський міський голова Віталій Кличко та мер Парижа Анн Ідальго. Фото: Віталій Кличко
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У День Незалежності України до Києва завітала мер Парижа Анн Ідальго. Французьке місто засвідчило свою підтримку Києву, обидві сторони також підписали багато домовленостей.

Про це повідомляє київський міський голова Віталій Кличко.

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За словами київського мера, сьогодні, у День Незалежності України, у французькій столиці столиці символічно продемонструють, що наша країна є частиною європейської сімʼї.

Також Кличко із паризькою колежанкою домовились про відкриття в центрі міста Київський сквер.

 

До Києва прибула мер Парижа Анн Ідальго. Фото: Віталій Кличко

А вже ввечері знамениту Ейфелеву вежу підсвітять кольорами державного прапора України.

Спільна підготовка до зими

За час повномасштабної війни Анн Ідальго тричі відвідувала Київ. Цього разу столиці обговорили подальшу співпрацю міст та, зокрема, допомогу в підготовці до наступної зими, яка для Києва та України буде дуже складною.

"Дякуємо нашим французьким партнерам за підтримку та всебічну допомогу Україні в нашій боротьбі за незалежність та волю!" — підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. Президент України Володимир Зеленський, Перша леді та все військово-політичне керівництво країни привітали українців зі святом у самому центрі столиці — на Софійській площі.

Додамо, на честь свята Дня Незалежності України у столиці презентували нову поштову марку "Україна-мати". Урочистий захід відбувся неподалік від монумента Батьківщина-мати.

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