В Киев прибыла мэр Парижа: о чем договорились

Киевский городской голова Виталий Кличко и мэр Парижа Анн Идальго. Фото: Виталий Кличко

В День Независимости Украины Киев посетила мэр Парижа Анн Идальго. Французский город показал свою поддержку Киеву, обе стороны также подписали много договоренностей.

Об этом сообщает киевский городской голова Виталий Кличко.

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По словам киевского мэра, сегодня в День Независимости Украины во французской столице столицы символически продемонстрируют, что наша страна является частью европейской семьи.

Также Кличко с парижской коллегой договорились об открытии в центре города Киевского сквера.

В Киев прибыла мэр Парижа Анн Идальго. Фото: Виталий Кличко

А уже вечером знаменитую Эйфелеву башню подсветят цветами государственного флага Украины.

Совместная подготовка к зиме

За время полномасштабной войны Анн Идальго трижды посещала Киев. В этот раз столицы обсудили дальнейшее сотрудничество городов и, в частности, помощь в подготовке к следующей зиме, которая для Киева и Украины будет очень сложной.

"Спасибо нашим французским партнерам за поддержку и всестороннюю помощь Украине в нашей борьбе за независимость и свободу!" — подытожил Кличко.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 24 августа, Украина отмечает День Независимости. Президент Украины Владимир Зеленский, Первая леди и все военно-политическое руководство страны поздравили украинцев с праздником в самом центре столицы – на Софийской площади.

Добавим, в честь праздника Дня Независимости Украины в столице представили новую почтовую марку "Украина-мать". Торжественное мероприятие состоялось неподалеку от монумента Родина-мать.