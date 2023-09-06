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До Києва з офіційним візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен

6 вересня 2023 09:20
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
До Києва з офіційним візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 6 вересня, до української столиці з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. У нього запланована зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє видання CGTN Español

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До столиці вже приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен.

 

 

ЗМІ також повідомляють, що рух столицею перекрито через візит іноземного посадовця. 

 

З яким візитом Блінкен приїхав до Зеленського та про що, ймовірно, говоритимуть з українським гарантом, дивіться в ексклюзивному ефірі Новини.LIVE. 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що 29 серпня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума — 250 млн доларів.

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