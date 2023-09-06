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В Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен

6 сентября 2023 09:20
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 6 сентября, в украинскую столицу с официальным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает издание CGTN Español.

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В столицу уже приехал госсекретарь США Энтони Блинкен.

 

 

СМИ также сообщают, что движение по столице перекрыто из-за визита иностранного чиновника.

 

С каким визитом Блинкен приехал в Зеленский и о чем, по всей вероятности, будут говорить с украинским гарантом, смотрите в эксклюзивном эфире Новини.LIVE.

 

Напомним, ранее мы писали, что 29 августа Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма – 250 млн долларов.

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