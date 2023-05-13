До ПВК "Вагнер" хотіли завербувати 87-річну росіянку
У Томській області найманці Пригожина надіслала пенсіонерці лист із запрошенням вступити до приватної компанії. Так у РФ своєрідно вітали пенсіонерів із 9 травня.
Про таке дивне привітання написало російське видання Arbat.media.
Як розповіла донька жінки Тетяна Рєпіна, її 87-річна матір свого часу пережила німецьку окупацію в українському місті Рубіжне, отримала на 9 Травня запечатаний безіменний конверт. Жінка подумала, що це вітання зі святом.
Натомість у конверті виявилася пропозиція приєднатися до лав найманців ПВК "Вагнер". Пропозиція просто рясніла різними "смаколиками": від грошового забезпечення та навчання до страхування.
Від зневаги та образи жінка просто не могла стримати сліз.
Прочитала, заплакала і спитала: "За що з нами так, дочко?!" — розповіла Тетяна.
Нагадаємо, очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин запросив міністра оборони Росії Сергія Шойгу відвідати Бахмут. За словами Пригожина, візит має відбутися через "складну оперативну ситуацію".