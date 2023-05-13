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До ПВК "Вагнер" хотіли завербувати 87-річну росіянку

13 травня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
До ПВК "Вагнер" хотіли завербувати 87-річну росіянку
Найманці Пригожина відправляють пенсіонерам "листи щастя". Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Томській області найманці Пригожина надіслала пенсіонерці лист із запрошенням вступити до приватної компанії. Так у РФ своєрідно вітали пенсіонерів із 9 травня.

Про таке дивне привітання написало російське видання Arbat.media.

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Як розповіла донька жінки Тетяна Рєпіна, її 87-річна матір свого часу пережила німецьку окупацію в українському місті Рубіжне, отримала на 9 Травня запечатаний безіменний конверт. Жінка подумала, що це вітання зі святом. 

Натомість у конверті виявилася пропозиція приєднатися до лав найманців ПВК "Вагнер". Пропозиція просто рясніла різними "смаколиками": від грошового забезпечення та навчання до страхування.

Отакі вітання отримали пенсіонери в РФ. Фото: соцмережі

Від зневаги та образи жінка просто не могла стримати сліз. 

Прочитала, заплакала і спитала: "За що з нами так, дочко?!" — розповіла Тетяна.

Жінка отримала "лист щастя" від найманців Пригожина. Фото: соцмережі

Нагадаємо, очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин запросив міністра оборони Росії Сергія Шойгу відвідати Бахмут. За словами Пригожина, візит має відбутися через "складну оперативну ситуацію".

 

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