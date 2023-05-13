В ЧВК "Вагнер" хотели завербовать 87-летнюю россиянку

Наемники Пригожина отправляют пенсионерам "письма счастья". Фото: соцсети

В Томской области наемники Пригожина отправили пенсионерке письмо с приглашением вступить в частную компанию. Так в РФ своеобразно поздравляли пенсионеров с 9 мая.

О странном поздравлении написало российское издание Arbat.media.

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Как рассказала дочь женщины Татьяна Репина, ее 87-летняя мать в свое время пережила немецкую оккупацию в украинском городе Рубежное, получила на 9 Мая запечатанный безымянный конверт. Женщина подумала, что это поздравление с праздником.

В конверте оказалось предложение присоединиться к рядам наемников ЧВК "Вагнер". Предложение просто пестрело "плюсами": от денежного довольствия и обучения до страхования.

Такие поздравления получили пенсионеры в РФ. Фото: соцсети

От пренебрежения и обиды женщина просто не могла сдержать слез.

Прочла, заплакала и спросила: "За что с нами так, дочь?! " — вспоминает Татьяна.

Женщина получила "письмо счастья" от наемников Пригожина. Фото: соцсети

Напомним, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригласил министра обороны России Сергея Шойгу посетить Бахмут. По словам Пригожина, визит должен состояться из-за "сложной оперативной ситуации".