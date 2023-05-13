В ЧВК "Вагнер" хотели завербовать 87-летнюю россиянку
В Томской области наемники Пригожина отправили пенсионерке письмо с приглашением вступить в частную компанию. Так в РФ своеобразно поздравляли пенсионеров с 9 мая.
О странном поздравлении написало российское издание Arbat.media.
Как рассказала дочь женщины Татьяна Репина, ее 87-летняя мать в свое время пережила немецкую оккупацию в украинском городе Рубежное, получила на 9 Мая запечатанный безымянный конверт. Женщина подумала, что это поздравление с праздником.
В конверте оказалось предложение присоединиться к рядам наемников ЧВК "Вагнер". Предложение просто пестрело "плюсами": от денежного довольствия и обучения до страхования.
От пренебрежения и обиды женщина просто не могла сдержать слез.
Прочла, заплакала и спросила: "За что с нами так, дочь?! " — вспоминает Татьяна.
Напомним, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригласил министра обороны России Сергея Шойгу посетить Бахмут. По словам Пригожина, визит должен состояться из-за "сложной оперативной ситуации".