Документальна стрічка 20 днів у Маріуполі здобула нагороду на кінофестивалі США

Стрічка про звірства рф у Маріуполі отримала нагороду на легендарному Sundance

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundance у США. Завдяки українським журналістам увесь світ побачив справжні звірства рф.

Про це йдеться на сайті кінофестивалю.

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У фільмі "20 днів у Маріуполі" розповідається, як місто пережило перші тижні російського вторгнення — обстріли, загибель мирного населення, бомбардування пологового будинку. На Sundance відбулась світова прем'єра.

Відомо, що фільм створений Мстиславом Черновим, агенцією Associated Press і Frontline. Зазначається, що Мстислав Чернов разом із фотографом Євгеном Малолєткою і продюсеркою Василісою Степаненко прибули до Маріуполя 24 лютого за годину до початку вторгнення як команда Associated Press.

Зокрема, вони фіксували все, що відбувається у місті — гуманітарну катастрофу, викликану облогою, масові поховання мирних мешканців, злочини російських військ, роботу лікарів. Також вони першими показали світу наслідки бомбардування росіянами пологового будинку №3.

Матеріали для майбутнього фільму Чернов і Малолєтка надсилали, ховаючись під сходами біля розтрощеного продуктового магазину. Це було єдине місце в Маріуполі, де ще був зв'язок.

"Ми дуже часто потрапляли на смерті дітей, це складно забути. Всі діти, яких привозили в лікарню та яких ми знімали, — вони всі померли", — згадує в інтерв'ю Євген Малолєтка.

Відомо, що на Sundance Film Festival фільм "20 днів у Маріуполі" показали в конкурсній програмі World Cinema Documentary Competition.

Загалом у секції світового документального кіно було представлено 12 фільмів. Головний приз здобула стрічка "Вічна памʼять" режисера Майте Альберді, що розповідає про пару, яка страждає на хворобу Альцгеймера.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти зруйнували в Маріуполі історичну будівлю XIX століття — палац культури "Молодіжний". Ця будівля вважалася однією з візитівок міста.