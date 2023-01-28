Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил награду на кинофестивале США

Фильм о зверствах рф в Мариуполе получил награду на легендарном Sundance

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США. Благодаря украинским журналистам весь мир увидел подлинные зверства россии.

Об этом говорится на сайте кинофестиваля.

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В фильме "20 дней в Мариуполе" рассказывается, как город пережил первые недели российского вторжения — обстрелы, гибель мирного населения, бомбардировка роддома. На Sundance прошла мировая премьера.

Известно, что фильм создан Мстиславом Черновым, агентством Associated Press и Frontline. Отмечается, что Мстислав Чернов вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко прибыли в Мариуполь 24 февраля за час до начала вторжения в качестве команды Associated Press.

В частности, они фиксировали все происходящее в городе — гуманитарную катастрофу, вызванную осадой, массовые захоронения мирных жителей, преступления российских войск, работу врачей. Также они первыми показали миру последствия бомбардировки россиянами роддома №3.

Материалы для будущего фильма Чернов и Малолетка присылали, прячась под лестницей у разбитого продуктового магазина. Это было единственное место в Мариуполе, где еще была связь.

"Мы очень часто попадали на смерть детей, это сложно забыть. Все дети, которых привозили в больницу и которых мы снимали, они все умерли", — вспоминает в интервью Евгений Малолетка.

Известно, что на Sundance Film Festival фильм "20 дней в Мариуполе" был показан в конкурсной программе World Cinema Documentary Competition.

Всего в секции мирового документального кино было представлено 12 фильмов. Главный приз получила лента "Вечная память" режиссера Майте Альберди, рассказывающая о паре, страдающей болезнью Альцгеймера.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты разрушили в Мариуполе историческое здание XIX века — дворец культуры "Молодежный". Это здание считалось одной из визиток города.