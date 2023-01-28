Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил награду на кинофестивале США
Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США. Благодаря украинским журналистам весь мир увидел подлинные зверства россии.
Об этом говорится на сайте кинофестиваля.
-
Украинцы могут получить 27 тыс. грн помощи от фонда Ukrainely: кто имеет право
-
Rolls-Royce изготовил сверхмощные генераторы для украинских больниц
-
Курение вредит не только здоровью, но и кошельку: в Одесской области в ближайшее время вырастут цены на сигареты
-
РФ временно остановила выдачу биометрических заграничных паспортов: детали
-
В Израиле намекнули, что поддерживают Украину больше, чем известно
-
"Арсенал" и "Челси" снова спорят о молодом игроке: что о нем известно
-
Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора
-
В Одесской области остается самая сложная ситуация с электроснабжением: в ОВА объяснили причину
-
Финляндия не исключает причастность рф к сожжению Корана в Швеции
-
"Террору не место в современном мире": Зеленский выразил соболезнования Израилю в связи с терактами
Подробности
В фильме "20 дней в Мариуполе" рассказывается, как город пережил первые недели российского вторжения — обстрелы, гибель мирного населения, бомбардировка роддома. На Sundance прошла мировая премьера.
Известно, что фильм создан Мстиславом Черновым, агентством Associated Press и Frontline. Отмечается, что Мстислав Чернов вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко прибыли в Мариуполь 24 февраля за час до начала вторжения в качестве команды Associated Press.
В частности, они фиксировали все происходящее в городе — гуманитарную катастрофу, вызванную осадой, массовые захоронения мирных жителей, преступления российских войск, работу врачей. Также они первыми показали миру последствия бомбардировки россиянами роддома №3.
Материалы для будущего фильма Чернов и Малолетка присылали, прячась под лестницей у разбитого продуктового магазина. Это было единственное место в Мариуполе, где еще была связь.
"Мы очень часто попадали на смерть детей, это сложно забыть. Все дети, которых привозили в больницу и которых мы снимали, они все умерли", — вспоминает в интервью Евгений Малолетка.
Известно, что на Sundance Film Festival фильм "20 дней в Мариуполе" был показан в конкурсной программе World Cinema Documentary Competition.
Всего в секции мирового документального кино было представлено 12 фильмов. Главный приз получила лента "Вечная память" режиссера Майте Альберди, рассказывающая о паре, страдающей болезнью Альцгеймера.
Напомним, ранее мы писали, что оккупанты разрушили в Мариуполе историческое здание XIX века — дворец культуры "Молодежный". Это здание считалось одной из визиток города.