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Донати на хабар — українка збирала гроші, щоб вивезти чоловіка з України

23 листопада 2023 03:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Донати на хабар — українка збирала гроші, щоб вивезти чоловіка з України
Жінка тримає гроші в руках. Фото: РБК-Україна/Віталій Носач
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На американській краудфандинговій платформі Gofundme проводився збір, щоб вивезти "чоловіка з України". З потрібної суми розміром 4 тисячі євро благодійники задонатили 230 євро.

Про це повідомляє informator.ua.

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Так, оголошення про збір коштів на допомогу українці Христині вивезти чоловіка Ігоря з країни оприлюднила платформа Gofundme. Жінка хотіла, щоб коханий приїхав до неї в Португалію.

Опис до збору на допомогу українці Христині та її чоловіку
Опис до збору на допомогу українці Христині та її чоловіку. Фото: скриншот

В описі до збору зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Христина виїхала до Лісабону. Жінка "хотіла врятувати своє життя, сподіваючись і молячись, щоб її чоловік теж скоро втік, але через рік цього так і не сталося".

"Як ви, напевно, знаєте, чоловікові не так просто залишити Україну, коли йде війна. Але є можливість привезти його сюди до Лісабону. Це дуже дорого і не по кишені одним лише Христині та Ігореві. Накопичення у них є, але це далеко не те, що потрібно для виїзду та переїзду. Сума, якої бракує, становить 3500 євро", — йдеться в повідомленні.

Збір коштів на допомогу українці Христині та її чоловіку
Збір коштів на допомогу українці Христині та її чоловіку. Фото: скриншот

Також там закликають небайдужих допомогти "будь-якою сумою", щоб подружжя могло за кілька місяців "розвивати свою сім’ю, як вони того хочуть" за кордоном.

Цікаво, що на час виходу цієї публікації збір коштів на допомогу Христині й її чоловіку на платформі Gofundme відсутній. Ймовірно оголошення було видалено.

Видалене оголошення про збір коштів на допомогу українці Христині та її чоловіку
Видалене оголошення про збір коштів на допомогу українці Христині та її чоловіку. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Служба безпеки України оголосила про підозру блогеру-ухилянту Мирославу Олешку, який після втечі з України закликає чоловіків ховатися від призову. Відомо, яке покарання йому загрожує.  

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