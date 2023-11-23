Донати на хабар — українка збирала гроші, щоб вивезти чоловіка з України

Жінка тримає гроші в руках. Фото: РБК-Україна/Віталій Носач

На американській краудфандинговій платформі Gofundme проводився збір, щоб вивезти "чоловіка з України". З потрібної суми розміром 4 тисячі євро благодійники задонатили 230 євро.

Про це повідомляє informator.ua.

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Так, оголошення про збір коштів на допомогу українці Христині вивезти чоловіка Ігоря з країни оприлюднила платформа Gofundme. Жінка хотіла, щоб коханий приїхав до неї в Португалію.

Опис до збору на допомогу українці Христині та її чоловіку. Фото: скриншот

В описі до збору зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Христина виїхала до Лісабону. Жінка "хотіла врятувати своє життя, сподіваючись і молячись, щоб її чоловік теж скоро втік, але через рік цього так і не сталося".

"Як ви, напевно, знаєте, чоловікові не так просто залишити Україну, коли йде війна. Але є можливість привезти його сюди до Лісабону. Це дуже дорого і не по кишені одним лише Христині та Ігореві. Накопичення у них є, але це далеко не те, що потрібно для виїзду та переїзду. Сума, якої бракує, становить 3500 євро", — йдеться в повідомленні.

Збір коштів на допомогу українці Христині та її чоловіку. Фото: скриншот

Також там закликають небайдужих допомогти "будь-якою сумою", щоб подружжя могло за кілька місяців "розвивати свою сім’ю, як вони того хочуть" за кордоном.

Цікаво, що на час виходу цієї публікації збір коштів на допомогу Христині й її чоловіку на платформі Gofundme відсутній. Ймовірно оголошення було видалено.

Видалене оголошення про збір коштів на допомогу українці Христині та її чоловіку. Фото: скриншот

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