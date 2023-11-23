Донаты на взятку — украинка собирала деньги, чтобы вывезти мужа с Украины

Женщина держит деньги в руках. Фото: РБК-Украина/Виталий Носач

На американской краудфандинговой платформе Gofundme проводился сбор, чтобы вывезти "мужчину из Украины". Из нужной суммы в размере 4 тысяч евро благотворители задонатили 230 евро.

Об этом сообщает informator.ua.

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Так, объявление о сборе средств в помощь украинке Кристине вывезти мужа Игоря из страны обнародовала платформа Gofundme. Женщина хотела, чтобы возлюбленный приехал к ней в Португалию.

Описание к сбору в помощь украинке Кристине и ее мужу. Фото: скриншот

В описании к сбору отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Кристина уехала в Лиссабон. Женщина "хотела спасти свою жизнь, надеясь и молясь, чтобы ее муж тоже скоро скрылся, но через год этого так и не произошло".

"Как вы, наверное, знаете, мужчине не так просто покинуть Украину, когда идет война. Но есть возможность привезти его сюда в Лиссабон. Это очень дорого и не по карману одним только Кристине и Игорю. Накопления у них есть, но это далеко не то, что нужно для выезда и переезда. Недостающая сумма составляет 3500 евро", — говорится в сообщении.

Сбор средств в помощь украинке Кристине и ее мужу. Фото: скриншот

Также там призывают неравнодушных помочь "любой суммой", чтобы супруги могли за несколько месяцев "развивать свою семью, как они того хотят" за границей.

Интересно, что на момент выхода этой публикации сбор средств на помощь Кристине и ее мужу на платформе Gofundme отсутствует. Вероятно, объявление было удалено.

Удаленное объявление о сборе средств в помощь украинке Кристине и ее мужу. Фото: скриншот

Напомним, что Служба безопасности Украины объявила о подозрении блогеру-уклонисту Мирославу Олешко, который после бегства из Украины призывает мужчин скрываться от призыва. Известно, какое наказание ему грозит.