Донька Зеленського вчиться в українському виші: яку професію опановує

Дружина та донька Президента України. Фото: Facebook

18-річна донька Президента України Володимира Зеленського навчається в українському виші. Освоює професію юриста.

Про це перша леді держави Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю виданню РБК.

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За словами Олени Зеленської, майбутню професію доньки в родині обговорювали протягом останніх п'яти років.

"Ми вели розмови про вибір майбутньої спеціальності вже, можливо, протягом п'яти років, постійно повертаючись до цієї теми. Були різні варіанти від неї, якісь пропозиції, від нас, ми все це обговорювали, і такі довгі в нас були дискусії", — розповіла дружина Президента.

Також вона додала, що тиску під час вибору майбутньої професії на доньку не було.

"Ми щось їй пропонували, вона щось відкидала, але на щось потім пристала. Це був один з наших варіантів, які ми їй пропонували. Але вона подавала документи до кількох спеціальностей, мала потім обрати одну з них і обрала юридичну", — додала пані Зеленська.

Нагадаємо, в Україні оголосили набір кандидатів на нову професію — помічника ветерана. Позмагатися у конкурсі за посаду із заробітною платою у 16 тис. грн може кожен охочий.

У разі успішного відбору — громадяни пройдуть співбесіду та спеціалізоване навчання. Якщо заяву подають члени родини, то ветеран повинен погодити її, наклавши свій кваліфікований електронний підпис.