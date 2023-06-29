Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Донька Зеленського вчиться в українському виші: яку професію опановує arrow

Донька Зеленського вчиться в українському виші: яку професію опановує

29 червня 2023 02:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Донька Зеленського вчиться в українському виші: яку професію опановує
Дружина та донька Президента України. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

18-річна донька Президента України Володимира Зеленського навчається в українському виші. Освоює професію юриста.

Про це перша леді держави Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю виданню РБК.

Читайте також:

Навчання доньки Президента

За словами Олени Зеленської, майбутню професію доньки в родині обговорювали протягом останніх п'яти років. 

"Ми вели розмови про вибір майбутньої спеціальності вже, можливо, протягом п'яти років, постійно повертаючись до цієї теми. Були різні варіанти від неї, якісь пропозиції, від нас, ми все це обговорювали, і такі довгі в нас були дискусії", — розповіла дружина Президента.

Також вона додала, що тиску під час вибору майбутньої професії на доньку не було. 

"Ми щось їй пропонували, вона щось відкидала, але на щось потім пристала. Це був один з наших варіантів, які ми їй пропонували. Але вона подавала документи до кількох спеціальностей, мала потім обрати одну з них і обрала юридичну", — додала пані Зеленська.

Нагадаємо, в Україні оголосили набір кандидатів на нову професію — помічника ветерана. Позмагатися у конкурсі за посаду із заробітною платою у 16 тис. грн може кожен охочий.

У разі успішного відбору — громадяни пройдуть співбесіду та спеціалізоване навчання. Якщо заяву подають члени родини, то ветеран повинен погодити її, наклавши свій кваліфікований електронний підпис.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Ізраїль — Україна — найсерйозніша криза у відносинах

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз