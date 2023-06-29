Дочь Зеленского учится в украинском вузе: какой профессией овладевает

Супруга и дочь Президента Украины. Фото: Facebook

18-летняя дочь Президента Украины Владимира Зеленского учится в украинском вузе. Осваивает профессию юриста.

Об этом первая леди государства Елена Зеленская рассказала в интервью изданию РБК.

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Обучение дочери Президента

По словам Елены Зеленской, будущую профессию дочери в семье обсуждали последние пять лет.

"Мы вели разговоры о выборе будущей специальности уже, возможно, в течение пяти лет, постоянно возвращаясь к этой теме. Были разные варианты от нее, какие-то предложения, от нас, мы все это обсуждали, и такие длинные у нас были дискуссии", — рассказала супруга Президента.

Также она добавила, что давления при выборе будущей профессии на дочь не было.

"Мы что-то ей предлагали, она что-то отвергала, но на что-то потом согласилась. Это был один из наших вариантов, которые мы ей предлагали. Но она подавала документы на несколько специальностей, должна была потом выбрать одну из них и выбрала юридическую", — добавила госпожа Зеленская.

Напомним, в Украине объявили набор кандидатов на новую профессию помощника ветерана. Соревноваться в конкурсе за должность с заработной платой в 16 тыс. грн может каждый желающий.

В случае успешного отбора граждане пройдут собеседование и специализированное обучение. Если заявление подают члены семьи, то ветеран должен согласовать его, наложив свою квалифицированную электронную подпись.