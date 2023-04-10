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Доплати військовим 2023: хто отримуватиме 50 тисяч

10 квітня 2023 18:55
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Доплати 50 тисяч для українських військових — хто отримуватиме
Доплати військовослужбовцям в Україні у 2023 році. Фотоколаж: novyny.live
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні існує три види доплат військовим: 30, 50 та 100 тисяч грн. При цьому кожна виплата розрахована на певні категорії військовослужбовців.

Українцям пояснили, хто може претендувати на отримання доплати у розмірі 50 тисяч гривень та які для цього є умови.

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Хто з військових може отримати 50 тисяч грн доплати

Представник Гельсінської спілки з прав людини адвокат Роман Лихачов в коментарі NV зазначив, що виплати 50 тис. грн стосуються тих, хто виконує бойові завдання в складі, як правило, військового управління, штабу, тобто здійснює оперативне управління підрозділами.

"Перелік цих органів буде визначено головнокомандувачем ЗСУ чи начальником Генштабу", ― повідомив правознавець.

Тобто, військовий може, наприклад, проходити службу у Києві, але при цьому отримувати додаткову винагороду у розмірі 50 тисяч гривень.

Хто з військових може отримати 50 тисяч грн доплати

Кому виплачують 30 та 100 тисяч гривень

  • Доплата у 30 тис. грн призначена для бійців, які проходять службу на територіях, що занесені до районів ведення бойових дій. Список цих районів щомісяця визначається Головнокомандувачем.
  • Доплата у 100 тис. грн стосується тих військових, хто знаходиться на першій лінії зіткнення з ворогом.

Кому виплачують 30 та 100 тисяч гривень

Які є підстави для виплати 30, 50 і 100 тисяч гривень

Додаткову грошову нагороду нараховують на основі наказу командира частини за місяць, в якому обов’язково вказується виплата окремими пунктами 100, 50, чи 30 тисяч гривень особовому складу за період виконання бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) пропорційно часу виконання таких завдань.

Які є підстави для виплати 30, 50 і 100 тисяч гривень

Кому доплати не передбачені 

Попри збільшення заробітної плати до 20 тис. грн, є чотири категорії військовослужбовців, які не отримують доплати 30, 50 та 100 тис. грн:

  • ті військові, хто проходить навчання за кордоном;
  • курсанти, які навчаються в Україні (якщо вони не залучені до виконання бойового завдання чи розпорядження);
  • військовослужбовці, які несуть службу не в зоні бойових дій та не мають наказу про бойове завдання;
  • ІТ-війська.

Раніше ми розповідали, які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році. 

Нагадаємо, ми писали, що у понеділок, 10 квітня, Верховна Рада України проголосувала за повернення доплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень. Вони діятимуть до завершення воєнного стану.

Також в Україні хочуть скасувати довічні пільги для ветеранів російсько-української війни після демобілізації. Натомість пропонують запровадити допомогу на кілька років.

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