Доплаты 50 тысяч для украинских военных — кто будет получать

Доплаты военнослужащим в Украине в 2023 году. Фотоколлаж: novyny.live

В Украине существует три вида доплат военным: 30, 50 и 100 тысяч грн. При этом каждая выплата рассчитана на определенные категории военнослужащих.

Украинцам объяснили, кто может претендовать на получение доплаты в размере 50 тысяч гривен и какие для этого условия.

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Кто из военных может получить 50 тысяч грн доплаты

Представитель Хельсинкского союза по правам человека адвокат Роман Лихачев в комментарии NV отметил, что выплаты 50 тыс. грн касаются тех, кто выполняет боевые задания в составе, как правило, военного управления, штаба, то есть осуществляет оперативное управление подразделениями.

"Перечень этих органов будет определен главнокомандующим ВСУ или начальником Генштаба", ― сообщил правовед.

То есть военный может, например, проходить службу в Киеве, но при этом получать дополнительное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен.

Кому выплачивают 30 и 100 тысяч гривен

Доплата в 30 тыс. грн. предназначена для бойцов, проходящих службу на территориях, занесенных в районы ведения боевых действий. Список этих районов ежемесячно определяется Главнокомандующим.

Доплата в 100 тыс. грн. касается тех военных, кто находится на первой линии столкновения с врагом.

Каковы основания для выплаты 30, 50 и 100 тысяч гривен

Дополнительную денежную награду начисляют на основе приказа командира части за месяц, в котором обязательно указывается выплата отдельными пунктами 100, 50, или 30 тысяч гривен личному составу за период выполнения боевых (специальных) задач согласно боевым приказам (распоряжениям) пропорционально времени выполнения таких задач.

Кому доплаты не предусмотрены

Несмотря на увеличение заработной платы до 20 тыс. грн, есть четыре категории военнослужащих, которые не получают доплаты 30, 50 и 100 тыс. грн:

те военные, кто проходит обучение за границей;

курсанты, которые учатся в Украине (если они не вовлечены в выполнение боевого задания или распоряжения);

военнослужащие, которые несут службу не в зоне боевых действий и не имеют приказа о боевом задании;

ІТ-войска.

Ранее мы говорили, какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году.

Напомним, мы писали, что в понедельник, 10 апреля, Верховная Рада Украины проголосовала за возврат доплаты военным в размере 30 тысяч гривен. Они будут действовать до завершения военного положения.

Также в Украине хотят упразднить пожизненные льготы для ветеранов российско-украинской войны после демобилизации. В свою очередь, предлагают ввести помощь на несколько лет.