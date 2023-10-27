Допомога ВПО — на які суми можна розраховувати та хто ризикує втратити виплати

ВПО отримують допомогу. Фото: телеканал ВІККА

В українському уряді розповіли, скільки коштів наразі отримують внутрішньо переміщені особи з прифронтових та тимчасово окупованих територій України. Також там розповіли, хто з внутрішніх мігрантів може втратити виплати.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю Forbes.

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За її словами, виходячи з доходу сім'ї, мінімально достатня сума для наймання житла родиною, яка складається з двох дорослих та двох дітей, становить 10 тисяч гривень. Саме тому ВПО можуть оформити щомісячну допомогу у розмірі:

на дітей до 18 років та осіб з інвалідністю — 3 тисячі гривень;

на одного дорослого — 2 тисячі гривень.

"Традиційно — двоє дітей та двоє дорослих. Тобто на сімʼю ми отримували близько 10 тисяч грн. Це мінімально достатня сума для наймання житла", — повідомила міністерка.

Також Жолнович нагадала, що в Україні діє програма "Прихисток", в рамках якої власникам, які надавали житло для ВПО, повертали кошти за оплату комунальних послуг.

"Звісно, багатодітні сімʼї або люди з інвалідністю отримували свої виплати додатково до виплат ВПО", — запевнила вона.

Хто втратить виплати ВПО

Також політикиня повідомила, хто з внутрішньо переміщених українців може втратити виплати.

"У серпні Кабмін вніс зміни до постанови щодо виплат ВПО. Якщо людина понад 30 днів перебуває за кордоном без поважних причин (лікування, відрядження тощо), то вона втрачає право на виплати", — нагадала Жолнович.

За словами очільниці відомства, після того, як дані було звірено з ДПСУ, виплати припинили виплачувати 112 тисячам осіб, які не відповідали новим критеріям. Тепер така верифікація діє постійно, а завдяки їй видатки з бюджету України зменшилися майже на 400 млн на місяць.

"Також щомісяця ми проводимо перевірки щодо людей, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло. Таких було понад 12 тисяч. 9,5 тисяч були виявлені померлими", — повідомила Оксана Жолнович.

За її словами, ще 9800 осіб проживали на територіях, які перебували близько до лінії фронту або були під окупацією, але наразі там не ведуться активні бойові дії, а отже переїзд не дає право на отримання виплати.

Нагадаємо, що раніше у Кабінеті міністрів розповіли, скільки з початку повномасштабного вторгнення Росії виділили допомоги українцям. Також з 1 листопада поточного року стартуватиме програма підтримки українців, які під час війни втратили своє житло. Йдеться про компенсації у вигляді житлових сертифікатів у рамках програми "єВідновлення".