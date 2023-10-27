Помощь ВПЛ — на какие суммы можно рассчитывать и кто рискует потерять выплаты

ВПЛ получают помощь. Фото: телеканал ВИККА

В украинском правительстве рассказали, сколько средств получают внутренне перемещенные лица с прифронтовых и временно оккупированных территорий Украины. Также там рассказали, кто из внутренних мигрантов может потерять выплаты.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью Forbes.

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По ее словам, исходя из дохода семьи, минимально достаточная сумма для найма жилья семьей, состоящей из двух взрослых и двух детей, составляет 10 тысяч гривен. Именно поэтому ВПЛ могут оформить ежемесячное пособие в размере:

на детей до 18 лет и лиц с инвалидностью — 3 тысячи гривен;

на одного взрослого — 2 тысячи гривен.

"Традиционно — двое детей и двое взрослых. То есть на семью мы получали около 10 тысяч грн. Это минимально достаточная сумма для съема жилья", — сообщила министр.

Также Жолнович напомнила, что в Украине действует программа "Убежище", в рамках которой владельцам, предоставлявшим жилье для ВПЛ, возвращали средства за оплату коммунальных услуг.

"Конечно, многодетные семьи или люди с инвалидностью получали свои выплаты дополнительно к выплатам ВПЛ", — заверила она.

Кто потеряет выплаты ВПЛ

Также политик сообщила, кто из внутренне перемещенных украинцев может потерять выплаты.

"В августе Кабмин внес изменения в постановление о выплатах ВПЛ. Если человек более 30 дней находится за границей без уважительных причин (лечение, командировки и т.п.), то он теряет право на выплаты", — напомнила Жолнович.

По словам главы ведомства, после того, как данные были сверены с ГПСУ, выплаты прекратили выплачивать 112 тысячам лиц, которые не соответствовали новым критериям. Теперь такая верификация действует постоянно, а благодаря ей расходы из бюджета Украины снизились почти на 400 млн в месяц.

"Также ежемесячно мы проводим проверки в отношении людей, которые вернулись в свое постоянное жилье или имели собственное жилье. Таких было более 12 тысяч. 9,5 тысячи были обнаружены умершими", — сообщила Оксана Жолнович.

По ее словам, еще 9800 человек проживали на территориях, которые находились близко к линии фронта или были под оккупацией, но там не ведутся активные боевые действия, а значит переезд не дает право на получение выплаты.

Напомним, что ранее в Кабинете министров рассказали, сколько с начала полномасштабного вторжения России выделили помощи украинцам. Также с 1 ноября текущего года будет стартовать программа поддержки украинцев, потерявших свое жилье во время войны. Речь идет о компенсациях в виде жилищных сертификатов в рамках программы "єВідновлення".