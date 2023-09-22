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"Допоможіть відкрити небо для БПЛА": Федоров звернувся до українців

22 вересня 2023 17:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Допоможіть відкрити небо для БПЛА": Федоров звернувся до українців
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до українців, які проживають на окупованій території. Він закликав населення  надсилати інформацію про російські РЕБ "Поле-21М" у чатбот єВорог. 

Про це написав Михайло Федоров на своїй сторінці в Telegram.

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Федоров закликав надсилати інформацію про РЕБ окупантів 

Відтак, Федоров акцентував на важливості глушити російські станції радіолокаційної боротьби. 

"На відео — російський комплекс РЕБ "Поле-21М", який має до трьох антен. Ворог використовує його, щоб глушити на фронті GPS-сигнал. Без цього наші воїни не можуть ефективно запускати дрони та координувати роботу підрозділів", — написав Федоров. 

За його словами, окупанти встановлюють "Поле-21М" на вежах мобільного зв’язку і маскують їх під антени мобільного зв'язку. Також ці станції встановлюють на будинках, автомобілях, елеваторах, водонапірних вежах або просто на землі

"Їх знищення послабить ворожі війська та відкриє небо для наших "пташок", — наголошує Федоров. 

У той же час, він нагадав про правила безпеки. Федоров зазначив, що робити відповідні фото та відео потрібно з безпечної відстані, а після відправлення кадрів обов'язково треба очистити галерею та видалити історію листування з чатботом.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому видно, як український FPV-дрон точним ударом знищує російський танк Т-90. Заодно було ліквідовано певну кількість ворожої піхоти, яка перебувала у бойовій техніці.

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