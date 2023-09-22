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"Помогите открыть небо для БПЛА": Федоров обратился к украинцам

22 сентября 2023 17:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Помогите открыть небо для БПЛА": Федоров обратился к украинцам
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к украинцам, проживающим на оккупированной территории. Он призвал население посылать информацию о российских РЭБ "Поле-21М" в чатботе Враг.

Об этом написал Михаил Федоров на своей странице в Telegram.

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Следовательно, Федоров акцентировал важность глушить российские станции радиолокационной борьбы.

"На видео — российский комплекс РЭБ "Поле-21М", имеющий до трех антенн. Враг использует его, чтобы глушить на фронте GPS-сигнал. Без этого наши воины не могут эффективно запускать дроны и координировать работу подразделений", — написал Федоров.

По его словам, оккупанты устанавливают "Поле-21М" на башнях мобильной связи и маскируют их под антенны мобильной связи. Также эти станции устанавливают на домах, автомобилях, элеваторах, водонапорных башнях или просто на земле.

"Их уничтожение ослабит вражеские войска и откроет небо для наших "птичек", — отмечает Федоров.

В то же время он напомнил о правилах безопасности. Федоров отметил, что делать соответствующие фото и видео нужно с безопасного расстояния, а после отправки кадров обязательно нужно очистить галерею и удалить историю переписки с чатом.

Напомним, в сети появилось видео, на котором видно, как украинский FPV-дрон точным ударом уничтожает российский танк Т-90. При этом было ликвидировано определенное количество вражеской пехоты, находившейся в боевой технике.

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