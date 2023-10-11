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Дотепна оптична ілюзія: лише найкмітливіші знайдуть пончик за 10 секунд

11 жовтня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Дотепна оптична ілюзія: лише найкмітливіші знайдуть пончик за 10 секунд
Шукати річ серед дрібних деталей важко, але цікаво. Малюнок: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На малюнку з осінньою погодою дуже багато деталей. Спробуй побачити пончик, який приховано на картинці, лише за 10 секунд.

Здається, це складне завдання для швидкого розв'язання.

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Як знайти пончик?

На малюнку видно дівчину з парасолькою, кількох собак та котів. Ллє дощ, навколо утворилися калюжі. Десь серед цієї негоди є й прихований пончик.

Нагадаємо, пончики мають такий вигляд.

Фото: tripadvisor.com

Спробуйте поглянути на зображення так, щоб усвідомити його реальність.

Потім під іншим кутом обшукайте кожен міліметр цієї картинки. Перевірте, чи немає тіней, схожих на те, що ви шукаєте на цьому зображенні.

Аналіз зображення дуже важливий для того, щоб знайти захований пончик.

Якщо не впоралися за 10 секунд, не здавайтеся з першої спроби. Спробуйте ще раз розгадати зображення. Тоді ви отримаєте ясність, і це допоможе знайти захований пончик.

Знайшли? Вітаємо! Якщо ні, то не засмучуйтеся, розгадка вже близько.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти в оптичних ілюзіях кошеня та число 460 за кілька секунд.

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