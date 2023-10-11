Остроумная оптическая иллюзия: только самые сообразительные найдут пончик за 10 секунд
На рисунке с осенней погодой очень много деталей. Попробуй увидеть пончик, скрытый на картинке, всего за 10 секунд.
Кажется, это сложная задача для скорейшего решения.
Как найти пончик?
На рисунке видна девушка с зонтиком, несколько собак и кошек. Льет дождь, вокруг образовались лужи. Где-то среди этой непогоды есть и скрытый пончик.
Напомним, пончики выглядят так.
Попытайтесь взглянуть на изображение так, чтобы осознать его реальность.
Затем под другим углом обыщите каждый миллиметр этой картинки. Проверьте, нет ли теней, похожих на то, что вы ищете на этом изображении.
Анализ изображения очень важен для того, чтобы найти спрятанный пончик.
Если не справились за 10 секунд, не сдавайтесь с первой попытки. Попытайтесь еще раз разгадать изображение. Тогда вы получите ясность, и это поможет найти спрятанный пончик.
Нашли? Поздравляем! Если нет, то не огорчайтесь, разгадка уже близка.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали найти в оптических иллюзиях котенка и число 460 за несколько секунд.