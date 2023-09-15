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Оптическая иллюзия: попробуйте найти котенка за 12 секунд

15 сентября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: попробуйте найти котенка за 12 секунд
Где-то тут притаился котенок. Рисунок: Fresherslive.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Люди с быстрым аналитическим умом могут уверенно найти котенка спрятанного на этом изображении. Попытайтесь сделать это за 12 секунд.

"Глазоломку" предлагает сайт Freshers Live.

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Чем помогают оптические иллюзии

Оптические иллюзии помогают увеличить мощность мозга, развить воображение, разумные образы мышления и т.д.

Среднестатистический мозг отличается от человека к человеку, создавая восприятие под разными углами.

Наглядной иллюстрацией может служить оптическая иллюзия, в которой котенок, изображенный на рисунке, спрятан внутри картинки.

Насколько трудно увидеть котенка

Считаете, что у вас есть интеллектуальное мышление? Тогда проверьте себя и найдите верный ответ.

Попытайтесь за несколько секунд найти нужный предмет, сконцентрировавшись на изображении.

Заметили ли вы скрытого котенка? Если вы сможете разгадать иллюзию за несколько секунд, значит, вы достаточно умны, чтобы решать многие другие оптические иллюзии.

Если вы не видите котенка, не огорчайтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали математическую головоломку, загнавшую в тупик весь Интернет. Также давали спичечную головоломку, очевидное решение которой видит только один из десяти.

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