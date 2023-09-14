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Большинство не решит эту оптическую иллюзию: найдите крысу среди кошек за 5 секунд

14 сентября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Большинство не решит эту оптическую иллюзию: найдите крысу среди кошек за 5 секунд
Оптическая иллюзия не то, чем кажется. Рисунок: Fresherslive.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Регулярная тренировка мозга с помощью оптических иллюзий улучшает способность сосредотачиваться и подмечать детали. Попытайтесь за несколько секунд найти на рисунке со множеством котиков одну крысу.

Напрячь мозг и глаза предлагает сайт Freshers Live.

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Какими бывают оптические иллюзии

  • Геометрические иллюзии. Головоломки включают геометрические фигуры, изменяющие размер или форму в зависимости от окружения.
  • Неоднозначные иллюзии. Изображение можно увидеть более чем одним способом — мозгу приходится выбирать между разными интерпретациями. Например, известную иллюзию "утка-кролик" можно воспринимать как утку или как кролика.

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  • Иллюзии движения. Рисунки производят впечатление движения или перемещения, даже если его нет. Когда неподвижные изображения кажутся подвижными.
  • Цветные иллюзии. Например, иллюзия "шахматная тень" показывает два квадрата разных оттенков серого, которые кажутся одним цветом благодаря теням вокруг.
  • Когнитивные иллюзии. Связаны с тем, как мозг интерпретирует информацию. Например, мозг пытается прочитать слово "синий", когда оно написано красными чернилами.

Найдите крысу среди кошек за 5 секунд

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Оптические иллюзии увлекают тем, что они бросают вызов нашей способности видеть окружающий мир. Кроме того, они дают важную информацию о том, как работает человеческий мозг. В течение многих лет исследователи изучали, как оптические иллюзии влияют на мозг. Ученые разработали ряд экспериментов, демонстрирующих, как разные участки мозга реагируют на них.

Крыса нелегко заметить большинству людей, но если вы ее нашли, значит, у вас острое зрение и вы гений оптических иллюзий. Ну а если вы не видите грызуна, не огорчайтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали разгадать интересные спичечные головоломки – здесь и здесь.

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